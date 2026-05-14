Стриминговый сервис Netflix подтвердил, что историческая драма «Бриджертоны» вернется с пятым сезоном, премьера которого запланирована на 2027 год. Официальное объявление о продлении сделала главный директор по контенту Netflix Бела Баджария в ходе ежегодной презентации для рекламодателей Upfront, состоявшейся в Нью-Йорке 13 мая 2026 года.

В рамках того же мероприятия было подтверждено, что производство пятого сезона уже стартовало в Великобритании.

Решение о продлении сериала сразу на два дополнительных сезона — пятый и шестой — было принято Netflix ещё в мае 2025 года. Как сообщает издание Deadline, которое первым раскрыло эту информацию, стриминговый гигант подтвердил свои долгосрочные планы относительно развития франшизы, основанной на романах Джулии Куинн. Всего планируется восемь сезонов — по числу детей в семействе Бриджертон.

В центре сюжета пятого сезона окажется история Франчески Бриджертон в исполнении Ханны Додд. Согласно официальному описанию, действие развернется спустя два года после смерти ее мужа Джона, когда Франческа вновь выходит в свет с практическими намерениями найти подходящую партию. Ключевую роль в развитии сюжета сыграет возвращение в Лондон кузины покойного мужа — Михаэлы Стирлинг (Масали Бадуза). Пятый сезон, как и предыдущие, будет состоять из восьми эпизодов.