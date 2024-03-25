«Чебурашка 2» выйдет на экраны российских кинотеатров 1 января 2026 года. Об этом говорится на сайте «Бюллетеня кинопрокатчика».

На данный момент известно, что режиссер Дмитрий Дьяченко и основная кинокоманда первой части будут работать и над сиквелом. Роль садовника Гены вновь исполнит Сергей Гармаш. Будет ли озвучивать Чебурашку Ольга Кузьмина, не уточняется.

Как сообщает «Комсомольская правда», во второй части рассказывается о жизни Чебурашки через год после событий первого фильма. Герой будет проходить этапы подросткового возраста: учиться быть более самостоятельным и узнавать больше о мире. По словам создателей, в фильме появятся и новые персонажи, какие именно — пока не раскрывается.

«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката. С момента выхода картина заработала уже более 7 млрд руб.

В первой части фильма Чебурашку вихрем приносит в сочинский дендрарий, откуда он попадает к садовнику Гене. Местная бизнесвумен хочет заполучить Чебурашку для своей внучки, она же пытается украсть для своей кондитерской фабрики рецепт фирменного шоколада дочери садовника.