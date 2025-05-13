Сериал «Чужой: Земля» начнет выходить с 12 августа. Проект будет доступен зрителям платформ Hulu, FX и Disney+. Об этом сообщает Deadline.

Всего в сериале планируется восемь эпизодов, которые будут выходить по вторникам. В сериале снимались Тимоти Олифант («Однажды в… Голливуде), Алекс Лоутер («Конец ***го мира»), Сэмюэл Бленкин («Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“»), Эсси Дэвис («Игра престолов») и другие.

В центре сюжета «Чужой: Земля» — экипаж загадочного космического корабля, который терпит крушение на Земле. В 2120 году Землей управляют пять корпораций: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic и Threshold. В эту корпоративную эпоху киборги (люди с биологическими и искусственными частями) и синтетики (гуманоидные роботы с искусственным интеллектом) существуют рядом с людьми. Но ситуация меняется, когда генеральный директор Prodigy Corporation создает гибридов — гуманоидных роботов, наделенных человеческим сознанием.

Ридли Скотт, Дэвид В. Цукер, Джозеф Иберти, Дэна Гонсалес и Клейтон Крюгер выступили в качестве исполнительных продюсеров проекта. Сериал спродюсирован FX Productions.

Первый фильм «Чужой» вышел в 1979 году и стал прорывом в жанре хоррора. Слоган картины «В космосе твой крик никто не услышит…» до сих пор считается культовым, так как он отражает новую веху в индустрии ужасов. Картина была удостоена «Оскара» за визуальные эффекты. С тех пор франшиза разрослась и включает в себя еще шесть фильмов. Последний из них «Чужой: Ромул» вышел в 2024 году и получил положительные отзывы от зрителей (85% по данным сайта Rotten Tomatoes) и критиков (80%).