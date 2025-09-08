Четвертый сезон сериала «Ведьмак» от Netflix планируют выпустить в конце октября 2025 года. По данным издания Redanian Intelligence, премьера из восьми эпизодов может состояться 30 октября.

Все серии выйдут в один день, не будут разделены на части, как это было в третьем сезоне. Официального подтверждения от стримингового сервиса пока не было. Съемки сезона завершились почти год назад, и проект находится на этапе постпродакшна. Промокампания, которая обычно начинается за месяц до релиза, пока не стартовала.

Четвертый сезон станет дебютом Лиама Хемсворта в роли Геральта из Ривии, который заменил Генри Кавилла. Это не единственное изменение в актерском составе: стало известно, что роль наставника Весемира вместо Кима Бодния, который покинул проект из-за конфликта в расписании, исполнит Питер Муллан, известный по «Гарри Поттеру» и «Миру Дикого Запада». Также в проекте появится Лоренс Фишберн в роли Региса, опытного мирского лекаря-барбера. К ним присоединятся возвращающиеся звезды: Аня Чалотра, Фрея Аллан и Джоуи Бэйти.

Сезон будет основан на последних трех книгах саги Анджея Сапковского: «Крещение огнем», «Башня Ласточки» и «Владычица озера». По сюжету, после шокирующих событий, завершивших третий сезон, Геральту, Йеннифэр и Цири предстоит преодолевать разрушенный войной Континент порознь.

Кроме того, до конца 2025 года ожидается релиз спин-оффа — полнометражного фильма «Крысы: История Ведьмака». Изначально задуманный как мини-сериал, проект расскажет о шести подростках-ворах, планирующих ограбление против опасной преступной группировки. Сериал уже продлен на пятый сезон, который станет последним.