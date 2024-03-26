Одна из крупнейших российских ярмарок современного искусства Art Russia 2024 пройдет в московском Гостином дворе с 28 по 31 марта. Пресс-служба ярмарки рассказала RTVI о программе форумов мероприятия.

Первый форумный день ярмарки (29 марта) будет посвящен теме «Искусство-знание». День начнется с public talk о будущем искусственного интеллекта. В середине дня гостей ждут дискуссии «Образование. Современное искусство», «Стоит ли вступать в Союз художников?», а также keynote speech на темы «Цифровизация искусства» и «Постперестроечное искусство», а вечером эксперты обсудят будущее digital art и проведут public talk на тему «Национальная идентичность. Из чего может сложиться бренд российского искусства?».

Главная тема второго дня (30 марта) — арт-бизнес. Представители индустрии расскажут о том, как построить успешную карьеру, инвестировать и продвигать бренд на российском арт-рынке.

Спикеры завершающего дня ярмарки (31 марта) обсудят тему альтернативных видов искусства: комиксы и видеоигры, нейросети, метавселенные и science-AR. Гости ярмарки узнают, какой путь прошли видеоигры от развлечения до цифрового искусства, а искушенной публике расскажут об образах европейской живописи в манге Мидзуки Сигэру о сверхъестественных существах.

Среди спикеров форума — искусствовед, лауреат конкурса современного искусства «Инновация» Елена Ковылина, основатель галереи Arslonga Вероника Ермичева, художники Егор Кошелев, Джейкоб Якубов, Глеб Солнцев и Артем Ткач, галерист Юрий Омельченко, крипто-герой нашего времени Нестор Архангельский, преподаватель и куратор Британской высшей школы дизайна Борис Шилин и другие.

В ярмарке примут участие 200 галерей и художников. На площадке также представят специальный проект о новых видах искусства и детскую территорию «Безграничные возможности. Сверхчеловек». В рамках коллаборации с фестивалем Fan Fest на территории ярмарки откроется спецпроект «Вперёд в будущее. Путешествие на территорию новых видов искусства», где в качестве экспонатов будут представлены видеоигры и комиксы.