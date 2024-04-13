Список из 35 финалистов четвертого сезона Всероссийского конурса спортивных проектов «Ты в игре» был определен членами экспертного совета.

В номинациях «Точка старта» (проекты местного, муниципального, регионального уровня, до 500 участников), «Масштаб» (проекты федерального уровня, более 500 участников), «Дети в спорте» (подготовка, создание инфраструктуры и организация спортивных мероприятий для детей), «Безграничные возможности» (создание доступной среды и инклюзивного просвещения) и «Трансформация в спорте» (цифровые решения в спортивной сфере) в финал прошли по пять проектов.

Их авторы получат доступ к образовательному акселератору, который стартует 15 апреля и продлится четыре дня. Еще по три проекта примут дальнейшее участие в рамках партнерских номинаций «Медиа» и «Спортивный туризм». Четыре проекта будут участвовать в финале в партнерской номинации «Корпоративный спорт».

Больше всего участников финала прислали свои проекты из Владимирской, Свердловской и Ярославской областей — по два финалиста, а также из Москвы — семь финалистов, Московской области и Санкт-Петербурга — по четыре финалиста.

После прохождения дополнительного образовательного акселератора, авторы смогут грамотно оформить презентацию для защиты своих проектов, которая запланирована на 18-23 апреля.