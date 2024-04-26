26 апреля завершился 46-ой Московский международный кинофестиваль. Церемония вручения наград прошла в кинотеатре «Россия». Гран-при «Золотой Святой Георгий» за лучший фильм получила мексиканско-катарская картина «Стыд». RTVI публикует список победителей киносмотра.

Главные призы получили:

Лучший фильм — «Стыд», реж. Мигель Сальгадо (Мексика, Катар);

Лучший режиссер — Нахид Азизи Седиг, «Дыхание холода» (Иран);

Специальный приз жюри — «Нирвана», реж. Асиф Ислам (Бангладеш);

Лучший актер — Хуан Рамон Лопес, «Стыд»;

Лучшая актриса — Марике Бейкирх, «Шлимазл»;

Лучший фильм конкурса документального кино — «Ладья», режиссер Сэм Калантари (Иран)

Лучший фильм конкурса «Русские премьеры» — «Лгунья», реж. Юлия Трофимова (Россия);

Лучший фильм конкурса короткометражного кино — «ПАРТНЕРЫ», режиссер Хосе Мария Флорес (Испания).

Также призы забрали и другие работы в специальных номинациях:

Специальное упоминание жюри NETPAC — «Дыхание холода», реж. Нахид Азизи Седиг (Иран);

Приз жюри NETPAC «За отражение нежности в водах реки Ганг» — «Надо снимать фильмы о любви», реж. Роман Михайлов (Россия);

Приз международной федерации киноклубов «Колючий взгляд» — «Мартин читает Коран», . реж. Юрий Сауле (Германия);

Приз федерации киноклубов по конкурсу «Русские премьеры» — «Надо снимать фильмы о любви», реж. Роман Михайлов (Россия);

Особое упоминание «за музыку, преодолевающую притяжение» — «Ненормальный», реж. Илья Маланин (Россия);

Приз федерации киноклубов по конкурсу документального кино — «Ладья», реж. Сэм Калантари (Иран);

Приз зрительских симпатий — «Дыхание холода», реж. Нахид Азизи Седиг (Иран);

Приз жюри российской кинокритики «за яркий пример профессионального взгляда на возрождение человеческого духа» — «Стыд», реж. Мигель Сальгадо (Мексика, Катар);

Диплом жюри российской кинокритики «за глубину драматургического поиска пути мировоззренческого диалога» — «Мартин читает Коран», реж. Юрий Сауле (Германия);

Диплом Гильдии неигрового кино и телевидения — «Мэй», режиссер Ло Дун (Китай).

Всего в программе этого года представлено более 200 картин, а в основном конкурсе — 10 фильмов. В состав жюри основного конкурса вошли режиссеры Радош Баич, Гульнара Сарсенова, Хусейн Карабей и Игорь Волошин, актриса Елена Лядова, а также председатель кинематографист Фридрик Тор Фридрикссон. Гран-при 45-го Московского международного кинофестиваля в 2023 году получил чилийско-аргентинский фильм «Три брата».