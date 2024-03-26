В Ханты-Мансийске 26 марта завершился XXII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». «Особый язык национальной кинематографии» — так звучала тема этого года. Среди участников мероприятия — российские режиссеры-дебютанты, а также авторы из Индии, Ирана, Кыргызстана, Бразилии, Китая и других стран. RTVI публикует список победителей в основных номинациях киносмотра.

Отечественный конкурс

Главный приз «Золотая тайга» имени Сергея Соловьева — «Последняя цена», режиссер Наур Гармелия;

Лучшая женская роль — Ирина Сальникова («Контакты»);

Лучшая мужская роль — Михаил Иванов («Лапин»);

Приз за лучшую операторскую работу — «Последняя цена» (Дмитрий Знаменщиков);

Приз за музыкальное решение — «Последняя цена» (композитор Александр Демьянов);

Приз зрительских симпатий — «Последняя цена»;

Приз За сохранение культурных традиций — «Ненормальный», режиссер Илья Малинин;

Приз «Малая Золотая тайга» — «Черное», режиссер Виктория Дегтева;

Приз За вклад в развитие кинематографа — Композитор Максим Дунаевский.

Международный конкурс

Главный приз «Золотая тайга» — «Бауырына салу», режиссер Асхат Кучинчиреков (Казахстан);

Приз «Серебряная тайга» — «Угол наклона», Анна Далингер и Станислав Фомичев (Россия);

Приз «Бронзовая тайга» — «Собственность», режиссер Даниэль Бандейра (Бразилия).

Также в рамках фестиваля «Дух огня» проходила деловая программа, посвященная международным партнерствам в области национального кинематографа стран БРИКС. Дискуссии были посвящены вопросам развития киноиндустрий альянса, кинообразованию и культурному обмену.