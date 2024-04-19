Спортивные проекты из Республики Татарстан, Липецкой области и Москвы одержали победу в народном голосовании Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».

Первое место в народном голосовании получил Региональный туристский фестиваль им. Юрия Белоусова из Татарстана, который получил 5549 голосов. Фестиваль ежегодно проводится в городе Набережные Челны. Его посетители в течение двух дней могут бесплатно принимать участие в соревнованиях, мастер-классах. Создатели проекта набрали 30 тыс. баллов, которые можно будет обменять на бонусы, стажировку в одной из ведущих компаний страны, обучающие курсы и т.д.

Второе место по количеству голосов занял проект Мультиспортивная детская лига из Липецкой области, целью которой является развитие детей в возрасте от 6 до 14 лет. За него проголосовали 3562 человека. На протяжении года участники лиги принимают участие в турнирах, а наиболее удачливые спортсмены могут претендовать на главный приз. Создатели проекта получат сертификат на возможность воспользоваться одним из офлайн-курсов Российского международного олимпийского университета.

Многофункциональная платформа для проведения соревнований по спортивному программированию «Фонкод» получила 1963 голоса и заняла третье место в ходе народного голосования. Проект, разработанный в Москве, направлен на поддержку в организации соревнований по спортивному программированию. Новички и профессионалы могут попробовать свои силы в решении задач, рассчитанных на их уровень подготовки, а также получают доступ к учебным материалам, тренировкам и новейшим достижениям в сфере спортивной математики. Авторы проекта получат в качестве вознаграждения возможность пройти курс по современному оформлению презентаций от Академии презентаций Bonnie & Slide.

В общей сумме свои голоса за участников конкурса «Ты в игре» отдали 72 302 человека. Победители четвертого сезона конкурса станут известны 25 апреля.