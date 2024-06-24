Пятый юбилейный фестиваль-форум «Российская креативная неделя» состоится с 3 по 5 июля в Москве. Подробности программы раскрыли в рамках пресс-конференции в ТАСС 24 июня.

«Форум — площадка для рабочего, живого диалога между всеми участникам креативных индустрий страны — это сверка часов, постановка новых целей и способов их достижения», — заявила президент АНО «Креативная экономика», директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова.

4 июля в рамках фестивальной программы «Российской креативной недели» состоится вечеринка под открытым небом в пространстве VK Музыка Летом. В программе — выступления группы UMA2RMAN, Thomas Mraz и певицы лейбла VK Records EVASHA, а также сет от DJ Эльдар Хакимов.

С 3 по 7 июля Московский музей дизайна, Государственная Третьяковская галерея и «Российская креативная неделя» представляет обновленную экспозицию «История российского дизайна. Национальные традиции и современность», посвященную истории отечественного дизайна за прошедшее столетие. К экспозиции добавилось более 60 новых работ современных дизайнеров, которые вдохновлялись народными промыслами, традициями и обычаями, историей России.

В деловой программе в кластере «Ломоносов» примут участие более 300 спикеров — представителей креативного бизнеса страны, федеральной и региональной власти, исследовательские центры и аналитические компании, учреждения образования и культуры, институты развития, звезды кино, медиа и шоу-бизнеса.

В рамках форума пройдет выездное заседание комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Текущие оценки доли креативных индустрий в ВВП России колеблются в диапазоне 2-5%, в то время как в развитых странах она составляет 10-12%. Нам, очевидно, есть над чем работать. Как профильная комиссия Госсовета, считаем важным совместно определить точки роста креативной экономики, ее приоритетные векторы развития, понять возможности и ограничения, существующие, в том числе в регионах страны», — поделился заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

На форуме в режиме реального времени будет создаваться ИИ-продукт в области медиа. ИИ-креаторы и журналисты покажут, как могут синхронизироваться человек и нейросети, как за счет этого оптимизируются процессы создания контента.

Специально для деловой программы интеллектуальные и информационные партнеры форума подготовят социальные и маркетинговые исследования.

Среди спикеров «Российской креативной недели» топ-эксперты «Национальной Медиа группы», VK, «Газпром-Медиа Холдинга», ВГТРК, «Москва Медиа», «Европейской медиагруппы», Independent Media, TGstat Agency, Сбера, Forbes club, «Кинопоиска», «СТС Медиа», Okko, Wink, KION, «Матч ТВ», Zvonko Group, Velvet Music, «Союзмультфильма», ВЦИОМ, Mediascope, РА «Родная речь», Friends Moscow, Central Partnership, «Руки Вверх Продакшн», ИРИ, АСИ, Фонда Кино, Высшей школы экономики, РАМ им. Гнесиных, Союза дизайнеров России и другие эксперты.