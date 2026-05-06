Четвертый сезон сериала «Белый лотос» развернется на Лазурном берегу во время Каннского кинофестиваля. Бюджет производства составил около 120 миллионов долларов, а съемки продлятся примерно семь месяцев, сообщает Variety.

В центре сюжета — две конкурирующие кинокоманды, которые приезжают на фестиваль с фильмами в конкурсной программе. Одна останавливается в роскошном отеле на Круазетт, другая — в уединенной вилле на холме. Как и в предыдущих сезонах, комедия строится на культурных противоречиях — на этот раз между американскими звездами и французским обслуживающим персоналом. Одна из уже снятых сцен показывает, как знаменитость сражается с портье из-за доставки еды в номер после полуночи.

Самым громким кадровым изменением стал уход Хелены Бонем-Картер. Актриса покинула проект после почти недели на съемочной площадке. По данным издания, Майк Уайт написал для нее роль популярной звезды, пытающейся вернуть былой успех. Расставание произошло из-за творческих разногласий: режиссер требовал более эпатажной игры. В течение нескольких дней ее заменила Лора Дерн, которая давно сотрудничает с Уайтом — они вместе работали над сериалом «Просветленная» и фильмом «Год собаки». Дерн сыграет персонажа, который займёт аналогичную роль в сериале.

Съемки проходят в Сен-Тропе, Каннах и Париже. В качестве локаций задействованы отели Château de la Messardière (переименованный в White Lotus du Cap), Hôtel Martinez (White Lotus Cannes) и парижский Hôtel Lutetia. Создатели не стали снимать во время самого фестиваля — действие воссоздадут в дни после его завершения, используя Дворец фестивалей, красную дорожку и всю инфраструктуру. Городские власти пошли навстречу продюсерам, упростив бюрократические процедуры. Съемки в Каннах продлятся около 50 дней, а общее количество гостиничных ночей, которые проведет в городе съемочная группа, составит примерно 17 тысяч.

Продюсер Дэвид Бернад признался, что идея перенести действие в Канны родилась после ужина с «очень стереотипным» высокомерным официантом. По словам Бернада, французская прямота стала для съемочной группы откровением. «В Голливуде люди говорят „да, отлично“, а потом уходят и думают: „Ну и идиот же этот парень“. Здесь же у нас честные отношения с французской командой. И еще у нас лучший кейтеринг — везде стоят бокалы для вина, даже если вино не подают. Это дань уважения старой школе кинопроизводства», — рассказал он.

В актерский состав также вошли Венсан Кассель (менеджер отеля), Стив Куган, Кумаил Нанджиани, Рози Перес, Сандра Бернхард и другие. Ожидается, что Уайт и часть актеров пройдут по красной дорожке во время второй недели фестиваля в качестве гостей. Премьера четвертого сезона «Белого лотоса» запланирована на 2026 год.