С 23 по 27 июля 2025 года в арт-парке Никола-Ленивец пройдет XX Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Тема юбилейного года — «Моё главное». Куратором фестиваля выступит Василий Бычков, генеральный директор компании «Экспо-Парк Выставочные Проекты» и основатель архитектурного форума «Арх Москва».

На три дня территория парка превратится в «Белый город» — иллюзорное пространство, отражающее главную идею фестиваля. Объекты и инсталляции будут выполнены в белом цвете. Посетители смогут увидеть аэровокзал, лечебницу, музей, летнюю школу, церемониальную площадь и даже горсовет.

В рамках фестиваля будет представлено 13 арт-объектов и пространственных инсталляций от Бориса Орлова, Сергея Шеховцова, Михаила Белова, Наринэ Тютчевой, Артема Укропова, Михаила Бейлина и других авторов. Каждый сможет выбрать свой маршрут и найти ответы на важные вопросы.

«Лифт»

Автор — Дарья Ивашкина

Дарья Ивашкина

То, что мы привыкли видеть в городе каждый день — кабина лифта, небольшое пространство площадью не более 2 квадратных метров — станет началом вашего путешествия по «АрХХстоянию». Куда вы решите поехать, вверх или вниз? В компании друзей или незнакомцев? Попадая в лифт, вы проведете внутри всего три минуты, прежде чем сможете выйти наружу. Иммерсивная инсталляция имитирует технический сбой — мерцают лампы, что-то скрепит, освещение внезапно гаснет. Достаточно ли этого времени, чтобы исследовать собственные страхи и можно ли выйти другим человеком?

«Аэровокзал»

Автор — Саша Фролова

Саша Фролова

Транспортный хаб «Белого города» — это первая летающая скульптура Саши Фроловой, вдохновленная формой дирижабля, поисками художников авангардистов начала ХХ века и состоянием полета. Наполненный гелием, 12-метровый арт-объект с прозрачными и зеркальными поверхности, будет парить в воздухе, отражая небо и деревья.

«Аллея звезд»

Автор — Василий Бычков

«Архстояние», выросшее из архитектурных идей и принципов, в юбилейный год возвращается к корням. В Никола-Ленивце появится «Аллея звезд» — серия из 36 мини-монументов, созданных известными российскими архитекторами и отражающих самые важные принципы их творчества. Проект создан в рамках партнерства с «АРХ МОСКВОЙ» — работы можно будет увидеть на выставке, после чего они переедут в Никола-Ленивец и займут свое место на Северной оси «Белого города».

«Исправительное учреждение»

Авторы — Валерий Лизунов и Archpoint

Валерий Лизунов и Archpoint

В отличие от реальных исправительных учреждений, в Никола-Ленивце в заточение попадают добровольно и коллективно. Здесь диктует не общество, а личность — вы сами выбираете, какие пристрастия и мысли хотите исправить, а у других есть возможность наблюдать за вашей трансформацией. Первые 18 человек, попадающие внутрь арт-объекта, попробуют переосмыслить сделанное и сказанное, другие же 18 — станут вуайеристами-надзирателями в игре, где нет ни правил, ни сценария.

«Лесная школа»

Авторы — Михаил Бейлин, Виктор Крылов, Олег Шулика, Sitizenstudio, Studio911

Ни один город, даже символический, не может обойтись без школы. В «Лесной школе», похожей на заблудившиеся в лесу парусные лодки, будет работать шесть мастерских, где взрослые и дети будут делать поделки под руководством преподавателей архитектурной школы макетирования Studio 911. Все работы будут выставляться в открытом дворике-патио, а самый большой парус на мачте станет полотном для масштабной картины.

«Музей»

Автор — Наринэ Тютчева

Наринэ Тютчева

Команда арт-парка давно думает над созданием музея истории Никола-Ленивца, но подходит к этому с привычной этому месту иронией. С одной стороны — важно делать зарубки на древе времени, с другой — не заключать искусство под стекло, не привязываться, а с легкостью отпускать. Арт-объект Наринэ Тютчевой своими пропорциями повторяет Парфенон — всемирно признанный символ музея. Поднимаясь в него по лестнице, вы внезапно окажетесь в песочнице — с палочками, камнями и маленькими граблями. Песок сохранит следы вашего присутствия, но лишь до тех пор, пока не придет кто-то еще.

«Лечебница»

Автор — Василий Бычков

Реабилитационный центр для уставших горожан на границе миров реального и иллюзорного, где можно абсолютно все, и за это ничего не будет. Здесь всем заправляет главврач, он же куратор «АрХХстояния» Василий Бычков, который лечит каждого входящего и самого себя, да так, что неясно, где проходит граница между пациентом и доктором. Для восстановления душевного спокойствия — чайные церемонии, беседы один на один и коллективные лекции-стимуляции, отвары и прививки от скуки, тоски и плохих мыслей. В этом пространстве свободы и арт-терапии любые отклонения — всего лишь вариации нормы.

«Площадь церемоний»

Авторы — Артем Укропов и Megabudka

Артем Укропов и Megabudka

Церемониальная площадь — неудобный арт-объект. C одной стороны он ориентируется на архитектурную доминанту места — «Ротонду» Александра Бродского — с другой, ведет себя вызывающе: нарушает все привычные оси парка, мешает трафику и даже нагло залезает в лес. Здесь будут проходить все формализованные «торжественные» церемониипрезентации кэмпов сообществ, а также местом, где гости фестиваля смогут оставить послания «о самом главном», отдав их таинственной бабушке с ведром. Куда они отправятся? Узнаете на месте.

«Обитель»

Автор — Михаил Белов

Михаил Белов

Издали кажется, что это монастырь или ковчег, вблизи же взгляду открываются «воспарившие» четырехскатные кровли, увенчанные псевдоготическими башенками. Пространственная инсталляция от одного из основоположников «бумажной архитектуры» станет местом, укрывшись в котором — от буйства ли стихии, от городского ли хаоса, а то и просто от жизненных неурядиц — разные поколения обретут кров над головой, настил под ногами и душевный покой. Главное условие — отложить в сторону любимые гаджеты.

«12 башен»

Автор — Василий Бычков

Василий Бычков

Пространственно-звуковая инсталляция, созданная в рамках партнерства с «АРХ МОСКВОЙ». Она работает в двух режимах: днем каждая башня — место индивидуального созерцания и погружения в мир идей выдающихся философов от Аристотеля до Цицерона. Вы лежите на сене и смотрите в небо — тело расслабляется, пока работает разум.

«Горсовет»

Авторы — Борис Орлов, Сергей Шеховцов, Сергей Яралов

Борис Орлов, Сергей Шеховцов, Сергей Яралов

Художественный образ этого места — музыкальный орган, мистический и многоголосый, воодушевляющий толпы. В лесной тишине он напоминает то светильник с тысячью свечей, то гигантский букет, то неопалимую купину. Арт-объект станет площадкой принятия важных решений и прототипом городского совета. Но вместо музыки здесь зазвучат голоса гостей фестиваля. После фестиваля объект пополнит постоянную коллекцию парка.

«Источник»

Автор — Антон Кочуркин

Город, пусть и символический, — это постоянное насилие над первозданным. Его шум заглушает голос природы — первоисточника всего живого, совершенного, неиссякаемого, но в то же время уязвимого. На небольшой уединенной поляне среди деревьев, обернутых в поленг и саронг — ткани, использующиеся в балийской культуре для обозначения сакральных предметов, — можно будет послушать аудио-размышления художников и отдать дань уважения природе как главной силе, которая была задолго до нас и останется после.

Polygon

Автор — Александр Штанюк

Александр Штанюк

Арт-объект, победивший в открытом конкурсе «Поле моей мечты», станет финальной точкой путешествия по метафорическому «Белому городу». 500-метровая сеть накроет поле, не повредив его и не нарушив ландшафт. Инсталляция, сотканная из 150 километров полипропиленового шнура, будет подниматься и опускаться с помощью подъемников, образуя новые линии, а ночью светиться, создавая низкополигональный мираж.