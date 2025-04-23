С 23 по 27 июля 2025 года в арт-парке Никола-Ленивец пройдет XX Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Тема юбилейного года — «Моё главное». Куратором фестиваля выступит Василий Бычков, генеральный директор компании «Экспо-Парк Выставочные Проекты» и основатель архитектурного форума «Арх Москва».

На три дня территория парка превратится в «Белый город» — иллюзорное пространство, отражающее главную идею фестиваля. Объекты и инсталляции будут выполнены в белом цвете. Посетители смогут увидеть аэровокзал, лечебницу, музей, летнюю школу, церемониальную площадь и даже горсовет.

В рамках фестиваля будет представлено 13 арт-объектов и пространственных инсталляций от Бориса Орлова, Сергея Шеховцова, Михаила Белова, Наринэ Тютчевой, Артема Укропова, Михаила Бейлина и других авторов. Каждый сможет выбрать свой маршрут и найти ответы на важные вопросы.

«Лифт»

Автор — Дарья Ивашкина

То, что мы привыкли видеть в городе каждый день — кабина лифта, небольшое пространство площадью не более 2 квадратных метров — станет началом вашего путешествия по «АрХХстоянию». Куда вы решите поехать, вверх или вниз? В компании друзей или незнакомцев? Попадая в лифт, вы проведете внутри всего три минуты, прежде чем сможете выйти наружу. Иммерсивная инсталляция имитирует технический сбой — мерцают лампы, что-то скрепит, освещение внезапно гаснет. Достаточно ли этого времени, чтобы исследовать собственные страхи и можно ли выйти другим человеком?

«Аэровокзал»

Автор — Саша Фролова

Транспортный хаб «Белого города» — это первая летающая скульптура Саши Фроловой, вдохновленная формой дирижабля, поисками художников авангардистов начала ХХ века и состоянием полета. Наполненный гелием, 12-метровый арт-объект с прозрачными и зеркальными поверхности, будет парить в воздухе, отражая небо и деревья.

«Аллея звезд»

Автор — Василий Бычков

«Архстояние», выросшее из архитектурных идей и принципов, в юбилейный год возвращается к корням. В Никола-Ленивце появится «Аллея звезд» — серия из 36 мини-монументов, созданных известными российскими архитекторами и отражающих самые важные принципы их творчества. Проект создан в рамках партнерства с «АРХ МОСКВОЙ» — работы можно будет увидеть на выставке, после чего они переедут в Никола-Ленивец и займут свое место на Северной оси «Белого города».

«Исправительное учреждение»

Авторы — Валерий Лизунов и Archpoint

В отличие от реальных исправительных учреждений, в Никола-Ленивце в заточение попадают добровольно и коллективно. Здесь диктует не общество, а личность — вы сами выбираете, какие пристрастия и мысли хотите исправить, а у других есть возможность наблюдать за вашей трансформацией. Первые 18 человек, попадающие внутрь арт-объекта, попробуют переосмыслить сделанное и сказанное, другие же 18 — станут вуайеристами-надзирателями в игре, где нет ни правил, ни сценария.

«Лесная школа»

Авторы — Михаил Бейлин, Виктор Крылов, Олег Шулика, Sitizenstudio, Studio911

Ни один город, даже символический, не может обойтись без школы. В «Лесной школе», похожей на заблудившиеся в лесу парусные лодки, будет работать шесть мастерских, где взрослые и дети будут делать поделки под руководством преподавателей архитектурной школы макетирования Studio 911. Все работы будут выставляться в открытом дворике-патио, а самый большой парус на мачте станет полотном для масштабной картины.

«Музей»

Автор — Наринэ Тютчева

Команда арт-парка давно думает над созданием музея истории Никола-Ленивца, но подходит к этому с привычной этому месту иронией. С одной стороны — важно делать зарубки на древе времени, с другой — не заключать искусство под стекло, не привязываться, а с легкостью отпускать. Арт-объект Наринэ Тютчевой своими пропорциями повторяет Парфенон — всемирно признанный символ музея. Поднимаясь в него по лестнице, вы внезапно окажетесь в песочнице — с палочками, камнями и маленькими граблями. Песок сохранит следы вашего присутствия, но лишь до тех пор, пока не придет кто-то еще.

«Лечебница»

Автор — Василий Бычков

Реабилитационный центр для уставших горожан на границе миров реального и иллюзорного, где можно абсолютно все, и за это ничего не будет. Здесь всем заправляет главврач, он же куратор «АрХХстояния» Василий Бычков, который лечит каждого входящего и самого себя, да так, что неясно, где проходит граница между пациентом и доктором. Для восстановления душевного спокойствия — чайные церемонии, беседы один на один и коллективные лекции-стимуляции, отвары и прививки от скуки, тоски и плохих мыслей. В этом пространстве свободы и арт-терапии любые отклонения — всего лишь вариации нормы.

«Площадь церемоний»

Авторы — Артем Укропов и Megabudka

Церемониальная площадь — неудобный арт-объект. C одной стороны он ориентируется на архитектурную доминанту места — «Ротонду» Александра Бродского — с другой, ведет себя вызывающе: нарушает все привычные оси парка, мешает трафику и даже нагло залезает в лес. Здесь будут проходить все формализованные «торжественные» церемониипрезентации кэмпов сообществ, а также местом, где гости фестиваля смогут оставить послания «о самом главном», отдав их таинственной бабушке с ведром. Куда они отправятся? Узнаете на месте.

«Обитель»

Автор — Михаил Белов

Издали кажется, что это монастырь или ковчег, вблизи же взгляду открываются «воспарившие» четырехскатные кровли, увенчанные псевдоготическими башенками. Пространственная инсталляция от одного из основоположников «бумажной архитектуры» станет местом, укрывшись в котором — от буйства ли стихии, от городского ли хаоса, а то и просто от жизненных неурядиц — разные поколения обретут кров над головой, настил под ногами и душевный покой. Главное условие — отложить в сторону любимые гаджеты.

«12 башен»

Автор — Василий Бычков

Пространственно-звуковая инсталляция, созданная в рамках партнерства с «АРХ МОСКВОЙ». Она работает в двух режимах: днем каждая башня — место индивидуального созерцания и погружения в мир идей выдающихся философов от Аристотеля до Цицерона. Вы лежите на сене и смотрите в небо — тело расслабляется, пока работает разум.

«Горсовет»

Авторы — Борис Орлов, Сергей Шеховцов, Сергей Яралов

Художественный образ этого места — музыкальный орган, мистический и многоголосый, воодушевляющий толпы. В лесной тишине он напоминает то светильник с тысячью свечей, то гигантский букет, то неопалимую купину. Арт-объект станет площадкой принятия важных решений и прототипом городского совета. Но вместо музыки здесь зазвучат голоса гостей фестиваля. После фестиваля объект пополнит постоянную коллекцию парка.

«Источник»

Автор — Антон Кочуркин

Город, пусть и символический, — это постоянное насилие над первозданным. Его шум заглушает голос природы — первоисточника всего живого, совершенного, неиссякаемого, но в то же время уязвимого. На небольшой уединенной поляне среди деревьев, обернутых в поленг и саронг — ткани, использующиеся в балийской культуре для обозначения сакральных предметов, — можно будет послушать аудио-размышления художников и отдать дань уважения природе как главной силе, которая была задолго до нас и останется после.

Polygon

Автор — Александр Штанюк

Арт-объект, победивший в открытом конкурсе «Поле моей мечты», станет финальной точкой путешествия по метафорическому «Белому городу». 500-метровая сеть накроет поле, не повредив его и не нарушив ландшафт. Инсталляция, сотканная из 150 километров полипропиленового шнура, будет подниматься и опускаться с помощью подъемников, образуя новые линии, а ночью светиться, создавая низкополигональный мираж.