Сервис «КИОН Музыка» выяснил музыкальные guilty pleasure россиян. Сопоставив рейтинги самых прослушиваемых и сохраненных в личную медиатеку артистов, аналитики определили, чье творчество пользователи слушают, но не добавляют в избранное. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе сервиса.

Исследование основано на двух рейтингах за период с 1 января по 1 сентября 2026 года: топ-200 самых прослушиваемых исполнителей и аналогичный список по количеству добавлений в «Избранное». Далее они анализировались на предмет пересечений.

В топ-10 самых прослушиваемых артистов, которых редко добавляют в личную медиатеку, вошли: Jakone, Артем Тото, Тайпан, MIA BOYKA, группа «Руки Вверх!», Kiliana, NILETTO, IL’GIZ, Маракеш и MIROLYBOVA.

В список лидеров по числу сохранений в личный плейлист, но уступающих в прослушиваниях, попали: Michael Jackson, Милана Хаметова, Roxette, Фара Ночи (ИИ-артист), BTS, группа «ЩЕНКИ», Дельфин, группа Scorpions, группа KSB muzic и Oliver Tree.

Чаще всего в «Избранное» попадали треки в жанре «русский рэп», тогда как поп-музыка стала лидером по количеству включений.