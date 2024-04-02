Второй сезон сериала «Уэнсдей» — спин-оффа готической комедии «Семейки Аддамс» — выйдет не ранее 2025 года, пишет издание The Economic Times.

Кастинговое агентство Celtic Casting начало искать людей для массовки в рамках съемки сериала. Актеров ищут на период с апреля по ноябрь. Исходя из этого, осенью 2024 года съемки, вероятно, закончатся, а выйдет он не раньше весны 2025 года.

В начале 2023 года сериал официально продлили на второй сезон. Его съемки должны были начаться тогда же, однако этому помешала забастовка голливудских режиссеров и актеров.

В первом сезоне сериала повествуется о Уэнсдэй, дочери Гомеса и Мортиши Аддамс, которая учится в академии Nevermore для детей со сверхъестественными способностями. Она осваивает экстрасенсорные способности, останавливает серийного убийцу и раскрывает тайну родителей.

В начале 2023 года актера Перси Хайнс Уайта, исполнителя одной из ключевых ролей сериала — Ксавье, обвинили в сексуализированном насилии. На сайте Change.org появилась петиция с призывом снять актера с проекта. О том, снимается ли Уайт в продолжении «Уэнсдей», неизвестно. В январе этого года он впервые с начала скандала появился на публике — на премьере своего проекта «Моя старая задница».