Игровые студии Square Enix и Deck Nine Games официально анонсировали релиз новой игры во вселенной Life is Strange. Продолжение под названием Life is Strange: Reunion выйдет на Xbox Series X|S и ПК 26 марта. Разработчики позиционируют проект как финальную главу саги о Макс и Хлое, призванную дать героиням достойное завершение их истории.

Сюжет игры разворачивается после событий Life is Strange: Double Exposure. Макс возвращается в университет Кэледон, где ее ждет новое испытание — раскрыть причину масштабного пожара, угрожающего университету. В расследовании ей неожиданно помогает Хлоя, воссоединение с которой казалось невозможным. По сюжету, возвращение Хлои связано с эволюцией сил Макс, которая вновь обрела способность перематывать время, но теперь также может «сдвигаться» между параллельными временными линиями.

Ключевой особенностью Reunion станет игровой процесс с двумя протагонистами. Впервые Макс и Хлоя выступают как равнозначные персонажи. Игроки смогут переключаться между героинями, используя их уникальные навыки для решения головоломок и продвижения по сюжету. Макс, как и прежде, будет применять способность к перемотке времени для анализа диалогов, помощи студентам и изменения хода событий. Хлоя же использует свои фирменные приемы — острый язык и «психологическую атаку» (Backtalk), чтобы получать информацию и проникать в локации, куда Макс доступ закрыт.

Разработчики подчеркивают, что воссоединение героинь — не просто «хэппи-энд», а сложный эмоциональный процесс. Обе героини изменились за время разлуки, и их отношения предстоит заново выстраивать. На динамику между Макс и Хлоей будут напрямую влиять ключевые выборы игрока, сделанные еще в оригинальной игре 2015 года, включая финальное решение в Аркадия-Бей и природу отношений между персонажами.

Помимо главных героинь, в игре вернутся второстепенные персонажи из Double Exposure: астрофизик и друг Макс Мозес, детектив Сафи, а также Аманда, Винь и другие обитатели университета Кэледон. Им также отведена важная роль в раскрытии тайны пожара.

Life is Strange: Reunion создается студией Deck Nine Games при непосредственном участии Эндрю Джеймса, старшего бренд-менеджера серии. Как отмечает Джеймс в своем обращении к фанатам, проект является «моментом полного круга» как для разработчиков, многие из которых пришли в индустрию благодаря оригинальной игре, так и для поклонников франшизы, ждавших окончания истории Макс и Хлои на протяжении многих лет.