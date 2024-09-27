Вместо Дмитрия Нагиева вокальное шоу «Голос» на Первом канале должен был вести певец Алексей Чумаков. Об этом он рассказал в ютуб-шоу «Как это было с Яной Чуриковой».

В выпуске, посвященном другому вокальному проекту — «Народный артист» телеканала «Россия», Чурикова спросила Чумакова, почему он не пошел на «Голос» в качестве конкурсанта.

«Потому что я должен был вести этот “Голос”, между прочим», — ответил он, уточнив, что речь идет про «самый первый» выпуск.

По словам артиста, с соответствующим предложением ему позвонил главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта. За три дня до премьеры, как рассказал Чумаков, он приехал на примерку и подписание контракта, но ему сказали, что возьмут другого человека на роль ведущего.

«Решили все-таки, что он, потому что он давно работает на канале — Дима Нагиев», — пояснил Чумаков.

Чурикова не поверила в историю артиста, но тот заверил ведущую, что он не шутит, и предложил ей позвонить Аксюте за подтверждением. На этом тема ведущего «Голоса» была закрыта.

В 2003 году Алексей Чумаков участвовал в первом сезоне телеконкурса «Народный артист», по итогам которого занял третье место. В 2013 году он стал лучшим в шоу перевоплощений «Один в один». В 2016 году, в четвертом сезоне «Один в один», он также возглавил рейтинг в битве сильнейших участников предыдущих сезонов.

Как «Голос» остался без Нагиева

Нагиев был бессменным ведущим «Голоса» на протяжении десяти сезонов, с самого первого выхода в эфир в 2012 году. Также он вел шоу «Голос. Дети» и «Голос. 60+». В 2022 году он провел девятый сезон детского «Голоса», который закончился в апреле. После этого Нагиев объявил, что не вернется в проект.

Аксюта тогда сказал, что еще несколько сезонов назад совместно с Нагиевым было принято решение, что «после десяти лет он возьмет творческую паузу». Сам Нагиев позднее подтвердил в соцсетях, что «это было обоюдное решение» с руководством канала.

«Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ», — написал телеведущий.

В марте 2022 года Нагиев опубликовал в инстаграме* черно-белое видео, которое сопровождалось песней группы «Аквариум» со словами: «По новым данным разведки, мы воевали сами с собой». В посте говорилось: «До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед перед причастием: “Что ж я старый натворил?”»

С весны 2023 года шоу «Голос» и «Голос. Дети» ведет Яна Чурикова. В «Голосе. 60+» место Нагиева заняла актриса Лариса Гузеева.

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