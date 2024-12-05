Роль профессора зельеварения Северуса Снейпа (Снегга) в новой экранизации «Гарри Поттера» от HBO может сыграть Паапа Эссьеду, однако о статусе переговоров пока неизвестно. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Снейп — персонаж книг о Гарри Поттере. Он учился вместе с родителями Гарри и был влюблен в Лили. Джоан Роулинг описывает его в книгах как умного, хитрого и сильного волшебника. Внешне он был худым и высоким мужчиной средних лет с длинными и сальными волосами. В оригинальных фильмах роль Снейпа исполнил английский актер Алан Рикман, умерший в 2016 году.

Британскому актеру Паапа Эссьеду, который теперь воплотит на экране образ чародея, 34 года. Он снимался в «Роде мужском», «Выгоне», а также в сериалах «Черные голуби» и «Я могу уничтожить тебя».Кроме того, Эссьеду, играл в Королевском театре Шекспира ведущие роли в постановках «Гамлета» и «Короля Лира».

В случае успеха переговоров и утверждения Эссьеду на роль Снейпа, компания HBO, занимающаяся экранизацией, сдержит обещание «сделать актерский состав более разнообразным». Оригинальная серия фильмов не раз подвергалась критики из-за исключительно белого актерского состава.

На данный момент не известно, кто сыграет роли в будущем сериале по книгам Роулинг. В соцсетях ходили слухи о том, что роль главного антагониста Лорда Вольдеморта (Волан-де-Морта) может исполнить Киллиан Мерфи, однако источники THR отрицают эту информацию.

По задумке авторов проекта, сериал «Гарри Поттер» должен стать во главе нового поколения фанатов. Предположительно, первый сезон выйдет в 2026 году.