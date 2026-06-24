Компания Rockstar Games объявила стоимость Grand Theft Auto VI. Базовое издание для PlayStation 5 и Xbox Series будет стоить 80 долларов, а Ultimate Edition — 100 долларов. Предзаказы откроются 25 июня в полночь по местному времени. Релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 года. Выход на ПК пока не анонсирован.

События GTA VI развернутся в современном Вайс-Сити — городе, знакомом поклонникам серии. В центре сюжета, вдохновленного историей Бонни и Клайда, — пара преступников, Люсия и Джейсон. Их попытка заработать легкие деньги оборачивается катастрофой, втягивая героев в криминальный заговор, охватывающий весь вымышленный штат Леонида. Игра представляет собой экшен от третьего лица в открытом мире, где игроки смогут заниматься различными незаконными делами, включая угоны и ограбления.

Разработчики подтвердили, что на старте продаж физические копии игры не будут содержать диск — внутри коробки будет только код для загрузки. Это сделано для предотвращения утечек. При этом боксы с кодами поступят в магазины на неделю раньше — 12 ноября, чтобы игроки успели скачать игру до официального открытия серверов.

В Ultimate Edition войдут эксклюзивные бонусы, которые будут открываться по мере прохождения сюжетной кампании. Среди них — культовый спортивный автомобиль Grotti Cheetah ’95 в ретро-футуристической раскраске, мощный багги Vapid Dominator ’67 для бездорожья, скоростная лодка Shitzu Squalo, а также мотоцикл и каяк для убежища Джейсона. Владельцы Ultimate Edition получат доступ к двум уникальным мастерским тюнинга, эксклюзивному магазину одежды и тату-салону с более чем 50 эскизами от арт-коллектива FAILE. В издание также войдут парные стилизованные револьверы Hawk & Little Morgan, вдохновленные эстетикой поместья Версетти, а также кастомизированные версии пистолетов для Джейсона и Люсии с уникальной гравировкой.

Дополнительно владельцы Ultimate Edition получат эксклюзивное побочное задание по ограблению базы банды PTT Youngin$ и особое поручение «Classic Car Collection», связанное с поиском и коллекционированием классических автомобилей. За предзаказ любого издания игроки получат набор Vintage Vice City Pack, в который войдут винтажные наряды, прически и транспортные средства.

GTA 6 получит текстовую локализацию на русский язык, включающую перевод интерфейса и субтитров. Полноценного дубляжа не будет — разработчики сохраняют английскую озвучку для сохранения оригинальной атмосферы и актерской игры.