2 мая в городе Браунсвилле, штат Техас откроется первая кофейня Starbucks, напечатанная на 3D-принтере. Об этом сообщает AP.

Здание создавалось с помощью робота-принтера Cobod BOD2, который печатал стены из материала, напоминающего что-то среднее между бетоном и пластиком. Площадь кафе составляет 130 кв. м., поэтому оно работает только на вынос.

Технология 3D-печати зданий чаще используется для жилищного строительства. Все большее число компаний ее применяет для ускорения сроков строительства и создания доступного жилья.

В Starbucks пока не сообщили, будет ли компания дальше применять технологию печати зданий для других заведений.

Эндрю Маккой, заместитель директора по исследованиям и инновациям в Школе строительства Майерса-Лоусона при Политехническом университете Вирджинии, назвал в разговоре с AP новый магазин «передовым». В целом, строительство с использованием 3D-технологий все еще обходится дороже, чем традиционное строительство с использованием деревянного каркаса, считает эксперт Маккой. Но, по его словам, это помогает решить проблему нехватки рабочей силы и может стать способом построить что-то быстрее. Эксперт полагает, что в конечном итоге 3D-печать зданий станет более конкурентоспособной по стоимости.