Стивен Кольбер, завершивший в мае 2026 года ведение The Late Show на CBS, опубликовал на своем новом YouTube-канале специальный выпуск «Only in Monroe», снятый в Мичигане. Выпуск продолжительностью один час набрал более 450 тысяч просмотров.

Спецвыпуск снимался при поддержке CBS Studios в сотрудничестве с Monroe Community Media и каналом The Late Show. В программе приняли участие Джек Уайт, Эминем, Стив Бушеми и Джефф Дэниелс. Кольбер в свойственной ему манере прокомментировал короткую паузу между проектами: «Это были мучительные 23 часа без телевидения».

CBS подтвердила, что финансировала производство выпуска. При этом компания направляла уведомления о нарушении авторских прав на сторонние ресурсы, публиковавшие запись без разрешения, но позже заявила, что временно приостанавливает распространение этого правила в отношении данного выпуска.

Решение о закрытии The Late Show было принято в 2025 году. В CBS объяснили его финансовыми причинами и сложной ситуацией на рынке вечернего эфира. В индустрии также высказывались предположения, что закрытие шоу могло быть связано с критикой в адрес Дональда Трампа, которую Кольбер регулярно позволял себе в эфире. Трамп, в свою очередь, назвал увольнение ведущего «началом конца для бездарных, противных, чрезмерно высокооплачиваемых ведущих».

Кольбер вел The Late Show с 2015 года. До него программу на протяжении 22 лет вел Дэвид Леттерман. За время работы Кольбера шоу удерживало лидерство в рейтингах девять сезонов подряд. В последнем выпуске ведущий использовал музыку из мультфильма «Мелочь пузатая» (Peanuts), защищенную авторским правом, чтобы владельцы песни подали иски против CBS. «О нет, надеюсь, это не будет стоить CBS никаких денег», — сказал он в эфире.