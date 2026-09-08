14-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, прошедшая с 4 по 6 сентября в «Тимирязев Центре», установила рекорд посещаемости: за четыре дня (с учетом предпоказа 3 сентября) событие посетили более 60 тыс. человек, сообщает пресс-служба организаторов. В экспозиции были представлены 107 галерей, 112 стендов, 23 партнерских проекта и 11 некоммерческих культурных инициатив.

Самой дорогой продажей стал стол «DC2520» Винченцо Де Котиса за 12 068 000 рублей и ваза того же автора за 9 554 000 рублей (KRASSKY Gallery). В топе также — работа Ирины Наховой «Поцелуй» (7 793 000 рублей, pop/off/art), полотно Расиха Ахметвалиева (6 150 000 рублей, Галерея Мирас) и объект Игоря Самолета «Полет» (4 400 000 рублей, сцена/szena). Всего продажи охватили широкий ценовой диапазон: от 60 тыс. рублей до нескольких миллионов.

В рамках ярмарки прошла дискуссионная программа, объединившая 22 мероприятия. Впервые иностранная секция включила галереи из Индии и Ирана, а также проект коллекционеров Екатерины и Андрея Теребениных «Двара: ткем концептуальное». Стенд галереи Синтакс признан лучшим по версии экспертного совета.

72% галерей отметили наибольший спрос на живопись, 48% — на графику. 64% продаж пришлись на день предпоказа. «Художником года» стал Игорь Самолет с инсталляцией «Всплеск» — ее осколки приобрел коллекционер за 420 тыс. рублей. Сбер представил проект «ГигаЛаундж», объединивший искусство и технологии. Онлайн-ярмарка на платформе TEO с работами 86 галерей продлится до 30 сентября.