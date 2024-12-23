Новогодний маркет, фильм о Деде Морозе, морской спектакль, концерт в Пушкинском музее и Неделя красоты. Куда сходить в Москве с 23 по 29 декабря, рассказываем в материале RTVI.

Новогодний маркет

23 и 24 декабря в культурном пространстве «Палаты на Льва Толстого» пройдет новогодний маркет от SAMPLE и Vereja. Бренд Vereja представит новую коллекцию аксессуаров и шуб, выполненных из ниток, которыми Игорь Андреев, сооснователь Vereja, украсил пространство «Палат на Льва Толстого». Гости мероприятия смогут приобрести подарки, а также поучаствовать в мастер-классах.

«Мы тебя везде ищем»

27 декабря в Центре Вознесенского пройдет показ документального фильма «Мы тебя везде ищем» Сергея Карпова о переводчике Васе из Москвы, который переезжает в Стамбул и становится Дедом Морозом для детей эмигрантов. Его семья осталась на родине, а сам он, скрывая грусть, старается порадовать тех, кому это сейчас так необходимо. Вася отправляется в странствие по пяти странам, чтобы успеть поздравить детей, которые соскучились по Деду Морозу. Это трогательное кино о поисках дома. Показы картины также пройдут в Ереване и Тбилиси на последней предновогодней неделе.

«Море времени»

В «ГЭС-2» представят спектакль «Море времени», который создатели называют «новогодней музыкальной фантасмагорией в четырех частях для детей старше 8 лет и взрослых». Проект подготовила команда авторского театра «Пух и Прах». В спектакле использованы стихотворения Осипа Мандельштама, Германа Лукомникова и Александра Курбатова, а также романс «Голубка» Себастьяна Ирадьера в переводе Самуила Болотина и Татьяны Сикорской.

Московская неделя красоты

С 26 по 29 декабря в Центральном Манеже пройдет II Московская Неделя Красоты. Выставка станет одной из площадок для праздничного шопинга. Более 500 российских брендов представят свою продукцию, включая косметику, аксессуары, праздничный декор и кондитерские изделия. В зоне «Сделано в Москве» будет представлено более 50 локальных брендов. Там можно будет выбрать сувениры и красиво упаковать их.

«Декабрьские вечера»

25 декабря в ГМИИ им. А.С. Пушкина пройдет последний концерт музыкального фестиваля «Декабрьские вечера Святослава Рихтера». Ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета представит композицию «Природа: живая и мертвая» с участием актера Константина Хабенского, пианистки Ксении Башмет и скрипача Гранта Башмета.

«Для меня „Декабрьские вечера“ в Пушкинском музее — огромная и очень важная часть моей жизни. Это моя связь с удивительными, выдающимися, уникальными людьми. Это мои открытия и мои откровения. Это моя память. Это то, что, как мне сейчас кажется, было в моей жизни всегда. И мне очень приятно видеть, насколько фестиваль в последние два года стал наполнен жизнью и творчеством. Что мы можем себе позволить в его рамках сделать невозможное. И все это при этом подчинено вкусу и творчеству — то, что отличает „Вечера“ с момента своего создания, и чем я очень дорожу всегда сам», — отмечает Юрий Башмет.