Самым популярным писателем среди пользователей сервиса «КИОН Строки» стала американская автор Ребекка Яррос, известная своими романами в жанре фэнтези. Второе место в рейтинге авторов заняла американка Хлоя Уолш, а третье — классик отечественной литературы Фёдор Достоевский. Замыкают топ-5 авторов ирландский автор детективов Тана Френч и российская писательница Дарья Донцова.

Лидером среди жанров в уходящем году стали фэнтези, фантастика и детективы. При этом самой популярной художественной книгой 2025 года признан фэнтези-роман Ребекки Яррос «Железное пламя», вторая часть цикла «Эмпирей». На втором месте по популярности среди художественной литературы расположилась первая книга этого цикла — «Четвертое крыло» той же Яррос. Бронзу рейтинга сохранила классика — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Четвертую и пятую строчки рейтинга заняли романы «Удержать 13-го» и «Зацепить 13-го» Хлои Уолш. В топ-10 также вошли современный хит «Лес» Светланы Тюльбашевой, «Братья Карамазовы» Фёдора Достоевского, роман Абрахама Вергезе «Завет воды», детектив Екатерины Андреевой «Дело теневого сыска» и новая работа Ребекки Яррос «Вариация».

В категории нон-фикшн самой востребованной книгой года стала автобиография актера Юрия Стоянова «Игра в городки». На втором месте оказался бестселлер по саморазвитию «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо» Марка Мэнсона, а на третьем — исторический труд Юваля Ной Харари «Sapiens. Краткая история человечества». В первую пятерку нон-фикшн также попали «Инструкция к себе» Валентины Паевской и «Со мной все в порядке. Доказательная психология для ментального здоровья» Натальи Кисельниковой.

Среди детской литературы самой читаемой и прослушиваемой книгой 2025 года стал «Детективное агентство „Утюг“» Алексея Олейникова. На втором месте — «Лесовики. По следам голубой цапли» Татьяны Смирновой, а на третьем — «Алиса в Стране Чудес» Льюиса Кэролла, чья популярность была подкреплена выходом новой экранизации в российских кинотеатрах.

Отдельно сервис проанализировал аудиослушателей. Самой популярной серией подкастов в 2025 году стала «Хрум или Сказочный детектив» от Детского радио. Второе и третье места заняли «Отвратительные мужики 2» от DISGUSTING MEN и «Дневники Лоры Палны — Лагеря» от «Терменвокс».

Сервис также отметил несколько особых достижений. Книгой, которую пользователи дочитывали до конца чаще всего, стал «Лес» Светланы Тюльбашевой. Это же произведение собрало больше всего комментариев в сервисе, став самой обсуждаемой книгой года. Звание самого популярного комикса получила работа Дмитрия Мордаса «Зайчик. Комикс».

Статистика года показывает заметный рост потребления аудиоконтента — количество прослушиваний выросло на 12% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее стремительно развивающейся категорией стали книги самостоятельных авторов (self-published), интерес к которым вырос на 78%.

Географически самыми активными читателями и слушателями остаются жители Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Рекорд по активности принадлежит одному из пользователей, который в среднем проводил за чтением и прослушиванием книг более 10 часов в день.