Студия DreamWorks Animation анонсировала новый анимационный фильм под названием Forgotten Island («Забытый остров»). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Картина выйдет в прокат 25 сентября 2026 года. Подробности сюжета держат в секрете, но известно, что фильм будет основан на филиппинской мифологии.

Режиссерами и сценаристами проекта выступят Джоэл Кроуфорд и Джануэль Меркадо. Ранее дуэт был номинирован на множество наград, включая «Оскар», за получивший признание критиков сиквел «Кота в сапогах», который вышел в кинотеатрах в 2022 году.

«Забытый остров» стал первой полноценной режиссерской работой Меркадо после того, как он выступил сорежиссером фильма «Кот в сапогах 2». Он также был главным сценаристом фильма Кроуфорд » Семейка Крудс 2″ .