В историческом пространстве «Елисеевского» в Москве открылась предаукционная выставка «Архитектура мечты», организованная Фондом поддержки современного искусства Cosmoscow. Экспозиция приурочена к 13-му Благотворительному аукциону, торги которого состоятся 13 апреля. Посетить выставку можно будет 11 и 12 апреля. Куратором проекта выступил Азу Нвагбогу — основатель LagosPhoto Festival и African Artist Foundation, в 2025 году вошедший в рейтинг ArtReview «100 самых влиятельных людей арт-мира», в подготовке выставки также участвовал куратор Фонда Cosmoscow Алексей Масляев. RTVI показывает, какие работы вошли в экспозицию и чем они интересны.

«Отбор произведений для аукциона происходит по двум направлениям. Первое — мы отправляем информацию об аукционе — кураторе, теме и так далее — галереям, сопровождая ее просьбой прислать свои предложения по работам. Второе направление — это более адресное взаимодействие с художниками, институциями и частными коллекционерами по поводу конкретных работ, которые мы хотели бы на аукционе представить. Собранные по этим направлениям произведения обсуждаются, и из них формируется окончательный состав лотов аукциона. При этом участие приглашенного куратора в выборном процессе не носило и в принципе носит формальный характер. Этот аукцион не исключение: Азу с фантастическим энтузиазмом и интересом подключался к обсуждениям, демонстрируя и увлеченность российским современным искусством, и хорошие знания о нем (некоторые российские участники аукциона были предложены именно им)», — прокомментировал Масляев.

Игорь Пальмин

Со своей главной темой — архитектурой — Игорь Пальмин начал работать в 1980-х годах. Поначалу он делал репродукции проектной графики советских архитекторов авангарда 1920-х годов. Окончательно тема архитектуры стала для Пальмина определяющей во время работы над книгой Е. Борисовой и Г. Стернина «Русский модерн». Опыт работы с чертежами сказался и на его подходе к фотографии, в которой он сохранял видение графических форм. При этом главной особенностью своей фотографии Пальмин по-прежнему считал документальность. И портреты, и архитектуру он снимал преимущественно анфас, не используя резких ракурсов, сложных оптических приемов и последующей обработки кадра.

Работа является частью проекта «В сторону света» (Центр фотографии имени Братьев Люмьер, 2013) к юбилею фотографа. Проект задумывался не столько как архитектурная экспозиция, сколько как высказывание о природе света. Свет в нем осмыслялся как самостоятельная художественнная категория — как активная, формообразующая сила, самостоятельная субстанция, с которой работает фотограф. «На большинстве работ весь смысл — в свете», — говорил Пальмин.

Луиза Джезус до Прадо

Луиза Джезус до Прадо, также работающая под именами Луиза Прадо и Хифа Кибе, — бразильская междисциплинарная художница, исследовательница и ученая. Ее исследования сосредоточены на памяти и психическом здоровье и их взаимосвязи с окружающей действительностью — от травм, смерти и экологического коллапса до антропологических корней боли и насилия. Прадо при разговоре о человеческой психологии использует деколониальную оптику, показывая, как она переплетена с самыми разными сферами жизни: эмоциональной, духовной, социокультурной и политической. Действуя на стыке художественного и научного, художница обращается к фотографии как способу проживания травмы. Она синтезирует подходы нейрофизиологии и искусства для изучения методов лечения психического здоровья, основание которых — демократизация систем здравоохранения.

Елена Филаретова

Серия «СЕАНС» является продолжением портретной серии, где герои, взаимодействуя друг с другом, обретают тела. Филаретова рассказывает: «Находясь в резиденции «Первой линии», я все время думала о нашем последнем визите с дочкой в старую детскую поликлинику. Эти мысли подтолкнули меня на создание ряда живописных работ в золотистых цветах, где дети нехотя проходят плановый медосмотр. Кажется, в кабинете, где происходит сцена, никогда ничего не меняется: дети и врачи занимают одни и те же места».

В работах серии Филаретова продолжает исследовать явление визуальной парейдолии — разновидности зрительных иллюзий, при которой в абстрактных, неодушевленных объектах человек видит лица и фигуры. Феномен парейдолии представляет собой ошибку восприятия, основанную на врождённой способности человеческого мозга распознавать лицо человека даже в плохих визуальных условиях.

Каждый зритель, опираясь на свой визуальный опыт, достраивает изображение индивидуально: сцены планового осмотра постепенно раскрываются как многослойные пространства, где мерцающие охристые плоскости и ритмически выстроенная композиция образуют самостоятельную систему, превращающую кабинет в переходную зону, а персонажей — в символы внутреннего ландшафта памяти. Цвет здесь выступает организующей энергией, задающей собственные законы существования пространства и переводящей частный опыт в область воображаемого и метафизического.

Иван Белов

Лот объединяет две работы Ивана Белова: объект малой скульптурной формы, сделанный для персональной выставки художника «Без излишеств» в Iragui Gallery (Москва, 2024), и графический лист, созданный для проекта «Заштрихованное время» в резиденции ГМИИ им. А.С. Пушкина «Мастерская Э.А. Штейнберга» (Таруса, 2025).

«Сегодня мне интересно размышлять об универсальности художественного языка и проводить параллели с опытами других поколений, — рассказывает Белов о первой работе. — Советский модернизм привлекает меня инженерными решениями, из которых формируются масштабные монументальные образы. Модернистская архитектура образует мощный контраст с окружающей средой, и в этом, на мой взгляд, заключается ее провокативность. Похожего контрастного эффекта я пытаюсь достичь в своих скульптурах, объединяя металлические полосы и отрезки в монолитные конструкции и геометрические орнаменты».

Про вторую (графическую) работу Белов рассказывает следующее: «В своей практике я использую геометрические формы, лишенные прикладной математической функции. Мой художественный язык открыт для восприятия в пространстве и плоскости. В нем содержатся смысловые единицы, геометрические «фонемы» — строительный материал для более сложных языковых форм, в которых выражается тема поиска и проявления закономерностей. Это отражено в проекте «Заштрихованное время» — графической серии, скульптурах и фотографиях, демонстрирующих фиксацию времени. Название отсылает к авторской технике, использованной при создании графических работ: геометрические области, которые покрывают поверхность белого листа, являясь где-то тенью, где-то — вуалью с небольшими бликами в виде пустых изогнутых элементов. Процесс штриховки позволяет зафиксировать ускользание времени: каждая линия рождена механическими движениями руки, в каждой линии — парадокс бытия, которое каждую секунду погружается в прошлое и отправляется в будущее. В них — фрагменты сознания, течение мысли, сродни автоматическому, бессознательному письму».

Сатч Хойт

Сатч Хойт — междисциплинарный художник, чья практика объединяет звук, скульптуру, инсталляцию, живопись и перформанс для исследования истории и культурной памяти африканской диаспоры. Центральное место в его работе занимает концепция, которую он называет Afro Sonic Signifier, где звук и музыка выступают носителями транснациональных нарративов, соединяя прошлое, настоящее и воображаемые будущие времена.

Опираясь на исследования истории, мифологии и космологии, Хойт создаёт работы с использованием широкого спектра символических материалов, таких как виниловые пластинки, обожжённые гитары, барабанные палочки и найденные объекты, превращая их в поэтичные и рефлексивные формы. Его визуальные произведения часто функционируют как открытые графические партитуры и сопровождаются авторскими звуковыми ландшафтами, которые картографируют как исторические, так и спекулятивные путешествия через Черную Атлантику: от Срединного пути до афрофутуристических представлений о возможном будущем.

Одним из ключевых достижений Хойта является разработка уникального художественного языка, объединяющего звуковую практику и визуальное искусство, где звук становится мощным инструментом памяти, сопротивления и формирования идентичности. Его работы широко представлены на международной сцене, включая такие институции, как Haus der Kulturen der Welt, Somerset House, Oakland Museum of California, а также Dakar Biennale. Через эти проекты Хойт внёс значительный вклад в современные дискуссии о деколонизации, чёрной культурной идентичности и роли звука как носителя коллективной памяти.