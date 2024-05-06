Кукольная сказка, спектакль «Габриеле. Итальянская комедия», спецпоказ оздоровительных видеоработ и выставка об участниках Великой Отечественной войны. Куда сходить с 6 по 12 мая в Москве, — в материале RTVI.

«Белый волк» и «Диалог»

В Доме культуры «ГЭС-2» пройдут показы казанского театра MOÑ. Труппа представит две работы, в основе которых лежит татарская мифология, — кукольную сказку «Белый волк» и кросс-жанровую постановку «Диалог». Первая будет идти на русском и татарском языках, а вторая — на татарском, тувинском и русском языках с синхронным переводом.

«Люди на Великой Отечественной войне»

В Еврейском музее пройдет выставка «Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Люди на Великой Отечественной войне», посвященная советским евреям, участвовавшим в Великой Отечественной войне. К июню 1941 года в СССР насчитывалось более 5 млн евреев, которые стали свидетелями или непосредственными участниками военных событий. В мультимедийной экспозиции будут представлены уникальные архивные материалы: аудиоверсии дневников военного времени, видеохроника и фотографии. На выставке также будет представлен фотоархив Евгения Халдея, который ранее не демонстрировался в России. Выставка продлится с 7 мая по 4 августа.

«Габриеле. Итальянская комедия»

10 мая в Театре Маяковского пройдет спектакль «Габриеле. Итальянская комедия». Над сценарием работали итальянские авторы Фаусто Паравидино и Джампьеро Раппа. Действие разворачивается в маленькой квартирке в центре Рима, где живут пятеро студентов, любящих театр и жизнь. Спектакль создан при поддержке Итальянского института культуры по итогам проекта «Безграничные читки».

«В каком-то смысле мы пошли путем традиционной комедии дель арте — есть актерская импровизация и даже возникают маски в нашем особом смысле. Но в первую очередь это итальянская комедия потому, что написана итальянцами, про итальянцев в Италии — и это очень смешно», — рассказывает режиссер спектакля Сергей Тонышев.

Выставка «Репортаж»

До 19 мая продолжается выставка «Репортаж» в Музее парка Горького, на которой представлены фотографии 14 современных авторов, снимающих по всему миру. Проект представляет работы в различных жанрах — архитектурная, пейзажная, модная, сюрреалистическая, урбан, портретная и анималистическая фотографии.

«Синеторий»

8 мая в пространстве «Зотов» пройдет спецпоказ «Синеторий», где представят короткометражные фильмы учеников курса экспериментального кинематографа Московской школы нового кино. По словам куратора программы, в основе видеоработ лежит поиск визуальных синонимов к образу санатория — символа спокойствия и гармонии.

DEEP INSIDE/GHT

До 31 мая в Центре современного искусства М’АРС проходит иммерсивный выставочный проект Deep Inside / GHT. Проект художницы Мария Луттик представляет путешествие зрителя к самому себе. Выставка совмещает живопись, инсталляции, частотный stereo sound design, видеоарт, интерактивные проекции, VR и AR. По словам автора проекта, выставка является попыткой выйти за пределы линейного познания мира.