Выставка авторской фотографии, триллер с Сидни Суини, терменвокс-концерт и советский музыкальный фильм. Куда сходить с 29 апреля по 5 мая в Москве, — в материале RTVI.

Выставка «Репортаж»

1 мая в Музее Парка Горького открывается выставка «Репортаж», которая позволит взглянуть на то, как происходит соединение природы, города и человека. Галерея авторской фотографии Reportage представит в одном пространстве работы 14 российских фотографов, которые снимают по всему миру. Проект объединит авторов галереи, работающих в различных жанрах — это архитектурная, пейзажная, модная, сюрреалистическая, урбан, портретная и анималистическая фотографии.

«Реальная история Уиннер»

В Москве продолжаются предпремьерные показы фильма-участника Венецианского кинофестиваля «Реальная история Уиннер» с Сидни Суини в главной роли. 30 апреля пройдет спецпоказ в кинотеатре «Пионер», после сеанса картину можно будет обсудить с актрисой Мариной Калецкой. А 4 мая пройдет показ в культурном центре «Зотов».

Напряженный психологический триллер, основанный на реальных событиях, рассказывает историю бывшей сотрудницы американской разведки Реалити Уиннер, арестованной по подозрению в разглашении секретной информации. В ФБР считали, что девушка могла слить данные о возможности вмешательства в президентские выборы США 2016 года. В основу сценария легли стенограммы спецслужбы.

Терменвокс и электронный орган Hauptwerk

4 мая в арт-центре и ночном клубе ARMA состоится концерт «Терменвокс и электронный орган Hauptwerk». Известный органист, пианист и композитор Игорь Гольденберг и один из ведущих исполнителей на терменвоксе, электронный музыкант, композитор Петр Термен представят программу французской барочной музыки и произведений XX века — от Баха и Брунса до Мессиана и Дженкинса. Произведения исполняются на уникальных электромузыкальных инструментах: электронном органе Hauptwerk и терменвоксе.

«Санаторий»

В Центре «Зотов» стартовала программа «Санаторий», в рамках которой на летней веранде проходят кинопоказы, лекции и мастер-классы. 5 мая пройдет спецпоказ первой музыкальной кинокомедии, снятой в СССР, — «Веселые ребята» (1934).

Место действия картины — пляж и пансион для неорганизованных курортников. Там соратник Эйзенштейна и последователь метода «монтаж аттракционов» Григорий Александров находит десятки поводов для гэгов, открывает звуковую и музыкальную насыщенность пространства.

«Индекс подобия», «Уроки радости и боли», «Нити судьбы, карты истории»

В Доме культуры «ГЭС-2» продолжаются выставки «Индекс подобия», «Уроки радости и боли» и «Нити судьбы, карты истории».

Международный проект «Индекс подобия» предлагает задуматься о малом в контексте планетарного. Выставка «Уроки радости и боли» рассказывает о советском кинорежиссере Динаре Асановой и ее уникальном кинометоде. Проект «Нити судьбы, карты истории» раскрывает различные грани таких понятий, как судьба, предопределенность, история и мифология.