В издательстве «Альпина.Проза» выходит дебютная книга журналистки, соосновательницы телеграм-канала «Антиглянец» и арт-коллекционера Татьяны Столяр. Издание, получившее название «Я есть жир», представляет собой междисциплинарный проект на стыке автофикшена, эссеистики и современной графики. Редактором книги выступила писательница Оксана Васякина.

В основе проекта — пятнадцатилетний личный опыт автора, безуспешно боровшейся с лишним весом с помощью диет, спорта, «Оземпика» и других методов. Осознав бесполезность попыток «похудеть раз и навсегда», Столяр предложила калининградским художникам-близнецам Алексею и Антону Яковлевым зафиксировать не её тело, а сменяющие друг друга эмоциональные состояния — от гнева до редких моментов радости. За полтора года работы в книгу вошли более 40 графических работ и тексты разных жанров.

«Жир — это не цифры на весах или бирки на футболках, это часть тела, обладающая собственной историей, и жиру Столяр есть что рассказать», — говорится в аннотации к изданию. Электронная и аудиоверсия книги в озвучке автора доступна эксклюзивно по подписке в сервисе «Яндекс Книги».