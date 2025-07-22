С 25 июля по 3 августа на Манежной площади впервые пройдет фестиваль культуры Вьетнама. Фестиваль приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Цель фестиваля — укрепление культурных связей, а также знакомство жителей и гостей столицы с традициями вьетнамского народа. В программе будут участвовать артисты обеих стран, гости праздника смогут услышать, как звучат традиционные музыкальные инструменты Вьетнама.

Посетители также увидят представление кукольного театра на воде. Это искусство, зародившееся более тысячи лет назад, является неотъемлемой частью вьетнамского культурного наследия.

На кулинарных мастер-классах все желающие смогут попробовать свои силы в приготовлении национальных угощений. Суп фо бо, сладости из зеленого риса — рецептами этих блюд, ставшими визитными карточками страны, поделятся повара из Вьетнама.

Любители творческих мастер-классов смогут познакомиться с жанром традиционного изобразительного искусства донгхо, принять участие в изготовлении игрушек из рисового теста, а также обучиться национальным танцам и лаковому мастерству.