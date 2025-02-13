18 февраля в Центре Вознесенского откроется выставка «Темная Оттепель», посвященная скрытой стороне советской культуры 1960-х годов. Выставка станет частью второго сезона проекта «Центр исследований Оттепели» и продлится до 18 мая 2025 года.

Оттепель ассоциируется с культурным подъемом, но за ее мажорным фасадом существовала иная реальность — «Темная Оттепель», полная риска, мистицизма и пограничных состояний. Официальная Оттепель, несмотря на декларируемую свободу личности, сохраняла коллективистский идеал, разрывая связи с культурным наследием. Авторы «Темной Оттепели» использовали свою индивидуальность как инструмент для восстановления этих связей и как площадку для творческих экспериментов.

«Темная Оттепель» — это не социальная критика, а экзистенциальное пробуждение. Художники, подобно исследователям «тени» личности, обращались к вытесненным устремлениям и нереализованным грезам эпохи. Вместо патетики современников они вглядывались в закоулки города, кладбища и руины, искали метафизические смыслы в обыденности и созерцали границу жизни и смерти.

На выставке представлены работы художников, отражающих разные грани «Темной Оттепели»: маргиналии бытия (Александр Арефьев, Оскар Рабин, Шолом Шварц), метафизическое междумирье (Владимир Ковенацкий, Владимир Пятницкий, Алексей Смирнов фон Раух), грани жизни и смерти (Дмитрий Краснопевцев, Дмитрий Плавинский, Борис Свешников) и духовные прорывы (Наталья Прокуратова).

Экспозиция воссоздает атмосферу «Темной Оттепели»: ночные улицы, рюмочные, склепы и горные пейзажи. Посетители смогут познакомиться с работами Александра Арефьева, Андрея Бабиченко, Николая Вечтомова, Владимира Ковенацкого, Дмитрия Краснопевцева и другими авторами.