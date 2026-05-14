Предприниматель и музыкальный исполнитель Тимур Юнусов (Тимати), известный по совместным проектам со столичными властями, заявил о необходимости расширения партнерства между городом и коммерческими структурами в сфере организации досуга. С соответствующим призывом он выступил, комментируя итоги участия в проекте «Зима в Москве», сообщили в пресс-службе АНО «Развитие парков».

По словам артиста, успешный опыт превращения катка в парке «Красная Пресня» в многофункциональное развлекательное пространство доказал востребованность нестандартных форматов у горожан. Резиденция, созданная совместно с онлайн-платформой Majestic, позиционировалась не просто как ледовая площадка, а как мини-парк развлечений. В итоге ее посетили более 20 тыс. гостей.

«Я сам обожаю коньки и считаю катки лучшим зимним занятием для горожан, поэтому делаем все с любовью, душой и азартом. Городу нужна новая точка притяжения — место, где можно по-настоящему отдохнуть. Быстрый сервис, достойное оборудование, вкусная еда — и все это в самом центре Москвы», — приводятся в сообщении слова Юнусова.

Отличительной особенностью проекта организаторы назвали музыкальное сопровождение. Диджей-сеты звучали в режиме нон-стоп, а после 23:00, чтобы не создавать помех для местных жителей, гостям на льду выдавали наушники. Пространство катка оформили в узнаваемом стиле бренда: арт-объекты, удобная навигация и фуд-корт с авторским меню стали неотъемлемой частью маршрута. Помимо классического проката, для посетителей проводили специальные мероприятия и встречи с приглашенными звездами.

Вдохновленный результатами прошлого сезона, Тимати уже строит планы на будущее. «Уверен в успехе и уже смотрю в следующий сезон: планируем интегрироваться в еще две-три такие площадки в парках Москвы. Идей — море», — подчеркнул он.