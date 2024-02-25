ТНТ запустит в производство новые выпуски юмористического скетчкома «Наша Russia». Об этом заявил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов на пресс-конференции, посвященной запуску «Новой фабрики звезд», передает ТАСС. Последний сезон шоу вышел в 2011 году.

По словам Водахова, перезапуск старых передач пользуется популярностью у зрителей, потому что «человек любит то, что он знает», а «неведомого он немножко сторонится».

«Мы все немножко ксенофобы. Наверно, из того, что могу сегодня анонсировать — возвращение «Наша Russiа»», — сказал он.

Телекритик Арина Бородина, комментируя в своем телеграм-канале объявление о перезапуске шоу, выразила мнение, что «это будет уже другая «Наша Russia»».

«То, что было возможно в середине 2000-х сейчас представить в телеэфире невозможно. А вот сказать публично, что «мы все немножко ксенофобы» это как раз ближе к повестке», — написала она.

«Наша Russia» (производство Comedy Club Production) выходила в эфире ТНТ с 2006 по 2011 год. Всего вышло пять сезонов юмористической телепередачи, главные роли в ней исполнили Михаил Галустян и Сергей Светлаков. Наиболее популярными персонажами скетчкома стали трудовые мигранты Равшан и Джамшут, телезритель из Таганрога Сергей Беляков, подростки Славик и Димон и другие.

В 2010 году в российских кинотеатрах вышел полнометражный фильм по мотивам шоу «Наша Russia. Яйца судьбы». По итогам проката в России и странах СНГ картина собрала 660 млн рублей. В 2016 года на ТНТ вышел спин-офф «Бородач» про одного из героев «Наша Russia», охранника Александра Бородача, сыгранного Галустяном.

С 2023 года на ТНТ выходит скетчком «Галустян+», в котором юморист предстает в том числе в образах из «Наша Russia». В декабре 2023 года директор ТНТ Тина Канделаки в разговоре с «Ведомостями» заявила, что телеканал также работает над созданием шоу «Светлаков+».

«У нас уже есть шоу «Галустян+», в 2024 г. начнет выходить «Светлаков+». А теперь давайте поставим плюс между ними. Светлаков + Галустян — что получается?» — заявила она.