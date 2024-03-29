28 марта в московском центре современной культуры «Солодовня» открылась выставка «Остров Хамовники». RTVI побывал на открытии и пообщался с куратором.

Выставка открылась в бывшем здании Хамовнического пивоваренного завода. Она посвящена истории района Хамовники: его знаменитым жителям, культуре и пивоваренному заводу. В центре экспозиции находится инсталляция художницы Ирины Кориной — плюшевый бюст Льва Толстого. На стендах — рассказ о быте писателя, чья усадьба находилась по соседству с Хамовническим заводом: как Толстой заливал каток, возил воду на санках и катался по окрестностям на велосипеде.

В экспозиции отражена и пивная история района — в залах рассыпан солод, и его запах переносит посетителей в те времена, когда еще работал Хамовнический пивоваренный завод. Посетители также смогут узнать и о том, как район был центром передовой медицины и образования для женщин.

В конце XIX века, в разгар индустриализации, земли в Хамовниках начали приобретать купцы, чтобы открывать производства. Когда начинал строиться пивоваренный завод, происходил процесс смены идентичности района, на который создатели выставки и хотели обратить внимание, рассказала RTVI куратор проекта «Остров Хамовники» Алла Мировская. Она подчеркнула, что при создании экспозиции было важно, что находилось когда-то рядом с «Солодовней», потому что «ни одно событие в крупном городе не происходит само по себе, оно всегда часть какого-то более крупного процесса, который остается за кадром». По ее словам, в XIX веке деловая активность в Хамовниках шла в нескольких направлениях: с одной стороны — развивалось производство, с другой — был основан Клинический городок имени Сеченова.

«Строительство клиник, как и завода, происходило на частные деньги крупных московских предпринимателей — город выделял под это безвозмездно землю. Мне кажется, что в импульсе создания чего-то интересного людям, полезного, просветительского, инновационного, того, чего в районе раньше не было, в нем есть какая-то аналогия с теми процессами, которые происходили тогда, 150 лет назад. Я думаю, это очень важно и интересно и с точки зрения того, какими смыслами наполнено открытие нового центра современной культуры в Хамовниках», — поделилась с RTVI куратор проекта «Остров Хамовники» Алла Мировская.

Выставка продлится до 19 мая. В рамках проекта также планируются лекции, дискуссии и экскурсии по Хамовникам.