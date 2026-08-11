Том Фелтон, исполнитель роли Драко Малфоя в бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя», останется в спектакле до 3 января 2027 года, сообщает Deadline. Актер планировал покинуть проект 1 ноября, но продлил контракт на два месяца — это его последнее продление в постановке.

Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, присоединился к бродвейской постановке 11 ноября 2025 года. Он стал первым актером из оригинального фильма, кто вошел в труппу спектакля. С его появлением «Гарри Поттер и Проклятое дитя», который идет на Бродвее с 2018 года, стабильно входит в топ самых кассовых постановок.

Действие пьесы разворачивается через 19 лет после событий последнего фильма. Повзрослевшие Гарри, Рон, Гермиона и Драко уже сами провожают своих детей в Хогвартс.

Фелтон не будет играть в спектаклях в следующие даты: 17—23 августа, 14—20 сентября, 12—18 октября и 2 ноября.

В текущем составе также заняты Джон Скелли (Гарри Поттер), Триш Линдстром (Джинни Поттер), Эммет Смит (их сын Альбус), Рейчел Кристофер (Гермиона Грейнджер), Дэниел Фредрик (Рон Уизли), Джейн Хаммонд (их дочь Роуз), Эйден Клоуз (Скорпиус Малфой) и Кристен Мартин (Дельфи Диггори).