Новый фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Томом Крузом в главной роли получил название «Диггер» (Digger) и дату выхода. Картина выйдет в прокат 2 октября 2026 года. Одновременно с этим студии Warner Bros. и Legendary Entertainment представили первый постер и тизер-трейлер с подзаголовком, описывающим фильм как «комедию катастрофических масштабов».

Съёмки фильма, которые проходили в Великобритании в течение шести месяцев, стали для Иньярриту первой работой на английском языке после картины «Выживший». Режиссёр также выступил продюсером проекта вместе с Томом Крузом. Сценарий написан Иньярриту в соавторстве с Николасом Хакобоне и Александром Динеларисом, его коллегами по фильму «Бёрдмэн», а также Сабиной Берман.

Том Круз сыграет персонажа по имени Дуггер Роквелл. Точный сюжет держится в секрете, однако в студийном синопсисе говорится, что его герой, «самый могущественный человек в мире», «отправляется в лихорадочную миссию, чтобы доказать, что он спаситель человечества, прежде чем вызванная им катастрофа уничтожит всё». В актерский ансамбль также вошли Сандра Хюллер, Джон Гудман, Майкл Стулбарг, Джесси Племонс, Софи Уайлд, Риз Ахмед и Эмма Д’Арси.

Для Круза это первый проект после заключения сделки с Warner Bros. Discovery в январе 2025 года о разработке и производстве фильмов для театрального проката. Его предыдущей работой со студией стал «Грань будущего», вышедший десять лет назад. Осенняя дата релиза позволяет предположить, что мировая премьера «Копателя» может состояться на Венецианском кинофестивале, где Иньярриту неоднократно представлял свои работы.

Том Круз последний раз появлялся на экране в фильмах «Миссия невыполнима: Финальная расплата» и «Топ Ган: Мэверик».