3 июля в Москве состоялась церемония вручения юбилейной Премии «Медиа-Менеджер России». Награды удостоились главный редактор телеканала RU.TV Александра Труфанова и программный директор радио Хит FM Роман Кухлевский.

«Я искренне верю, что для каждого из нас участие в этом проекте — не просто событие, а бесценный обмен полезным опытом и открытие новых возможностей в нашем деле. Благодаря Премии мы имеем возможность получать новые знания от коллег „по цеху“ и совместно черпать вдохновение, которое направим на формирование будущего медиаландшафта нашей страны», — отметила генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская.

Кухлевский поблагодарил за победу и подчеркнул, что она была достигнута лишь благодаря большой совместной работы команды Хит FM. «Каждый день мы делаем все, чтобы телеканал RU.TV достойно нес звание главного телеканала русской музыки и помогал формированию и развитию музыкальной индустрии в стране», — поделилась Александра Труфанова.