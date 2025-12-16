Новый фильм Джеймса Кэмерона “Аватар: Пламя и пепел” выходит в мировой прокат уже на этой неделе, однако зарубежные критики уже успели его посмотреть и выставить свои оценки. По данным сайта Metacritic средняя оценка на данный момент составляет 62/100, а на Rotten Tomatoes — 72% на момент публикации, тогда как у предыдущих фильмов серии оценки были значительно выше.

Первый «Аватар» вышел в 2009 году и моментально был признан прорывным для мирового кинематографа. Не столько история вымышленного племени На’ви с планеты Пандора поражала зрителей, сколько изобретательные визуальные эффекты, которые дарили эффект присутствия. Вторая часть «Аватар: Путь воды» тоже представлял собой атракцион, однако он уже меньше увлек зрителей, так как эра 3D успела завершиться. Третий фильм, который снимали одновременно с сиквелом продолжает историю морпеха Джейка Салли, который обрел новую жизнь и семью на Пандоре.

«Фильм предлагает зрелище гигантского масштаба, впечатляющие технологические чудеса и практически непрекращающийся экшн с участием переквалифицированных и в основном неузнаваемых актеров в костюмах для захвата движения. Но это, несомненно, самая повторяющаяся часть большой экранной саги, с ощущением усталости, которое трудно игнорировать. Из-за этого на протяжении отупляющих трех часов остается слишком много времени, чтобы морщиться от смехотворных диалогов, исходящих из уст народа На’ви с далекой Пандоры. Или закипать от зависти к отсутствию у них жировых отложений», — пишет The Hollywood Reporter.

«Кэмерон не утратил своего энергичного, бравурного дара рассказчика, даже если история, которую он рассказывает, начинает казаться его версией приквелов к „Звездным войнам“. В стиле: все в порядке, но действительно ли нам это небезразлично? У самого Кэмерона есть шестое чувство, когда нужно разбавить ветреную хронику Пандоры атакой кальмара, прыжками персонажей по плавающим камням, словно из „Супербратьев Марио“, или введением нового зловещего клана На’ви», — говорится в рецензии Deadline.

Критики подчеркивают красоту фильма, особенности визуальных эффектов, однако сюжет многим показался вторичным и скучным. По словам самого режиссера, у «Аватара» будет еще две части, над которыми идет работа.

«Аватар: Пламя и пепел» выходит в мировой прокат 19 декабря. В России фильм легально демонстрироваться не будет.