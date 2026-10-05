В Красноярске завершилась третья ярмарка современного искусства СКАН. За дни работы ее посетили 6788 гостей, было продано 474 работы на сумму более 12 млн рублей.

Ярмарка прошла в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь» на площади 2500 кв. м. Участие приняли 40 художников и арт-групп, 6 галерей и 4 бренда предметного дизайна из Сибири, с Урала и Дальнего Востока. Впервые свои стенды представили пять галерей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Цены на работы варьировались от 2000 рублей до 1 млн рублей. Среди самых дорогих проданных работ — «Чистый взгляд» Саши Савиной (250 000 руб.) и «Human Feeding the Social Graph. Человек. Кормление социального графа» Антона Бунденко (500 000 руб.). Самыми продаваемыми стали стенды Кирилла Бжедугова (61 работа), Кирилла Бородина (19 работ) и Анастасии Редгрин (14 работ). Две работы Наташи Юдиной стоимостью 1 млн рублей каждая остались непроданными.

Впервые была вручена номинация «Выбор T-Private», ее получила художница Наташа Юдина из Томска. В рамках ярмарки также впервые работал Медиазал, где представили работы 20 художников, включая произведения из коллекции Мультимедиа Арт Музея и коллекции Дениса Химиляйне.

Образовательная программа состояла из 31 события общей продолжительностью 34,5 часа, в них приняли участие 47 экспертов. Для коллекционеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Томска организовали четыре арт-тура, участники которых приобрели произведений на сумму более 3 млн рублей вне оборота ярмарки.

В рамках гастрономической коллаборации 28 заведений Красноярска представили специальное меню, вдохновленное работами сибирских художников. Ярмарка также впервые вышла онлайн: на платформе СКАН МАРКЕТ можно приобрести работы участников.