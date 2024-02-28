29 февраля в российский прокат выходит канадский триллер «Красные комнаты», отмеченный зарубежными критиками. Камерная картина режиссера Паскаля Планте поднимает острые социальные проблемы и умело держит зрителя в напряжении. Стоит ли его смотреть, — в материале RTVI.

О чем фильм

В центре сюжета «Красных комнат» — суд над Людовиком Шевалье (Максвелл МакКейб-Локос), которого обвиняют в особо жестоком убийстве трех девочек-подростков. По версии следствия, он вел стримы в даркнете, во время которых пытал школьниц до смерти. Главная героиня Керри-Энн (Жюльетт Гарьепи) ночует на улице, чтобы успевать с утра занять место в зале суда. Она одержима делом, ей важна каждая подробность. Возвращаясь домой после заседаний, она заходит в даркнет и ищет следы преступления. После одного из слушаний Керри-Эн знакомится с Клементиной (Лори Бабен), влюбленной в Шевалье и искренне верящей в его невиновность.

Действие происходит в Монреале, но все, что окружает героев, — это замкнутые пространства: зал суда, аквариум в нем, квартира, — мир вокруг них становится подобием «красной комнаты», где жестокость выставлена напоказ. Безопасности нет ни в оффлайне, ни в онлайне. Керри-Энн бродит по пространству серых зон интернета в поисках недостающей улики — видео с убийством последней девушки.

Как это снято

По атмосфере «Красные комнаты» напоминают одновременно работы Дэвида Финчера и Оливье Ассайаса. С картинами первого — «Исчезнувшей» и «Девушкой с татуировкой дракона» — фильм Планте роднит высокое напряжение, закадровое ультранасилие и тема кибермира. А с фильмами второго, такими как «Персональный покупатель и «Ирма Веп», — медленный темп повествования, постепенное нагнетание и сложный внутренний мир замкнутой главной героини.

Картина очень минималистична: здесь нет рек крови, массовок, сложных локаций. Хотя часть действия происходит в сети, режиссер не злоупотребляет скринлайфом, мы зачастую видим лишь реакцию героев на увиденное. Одна из самых пугающих сцен как раз построена на эмоциях персонажей: в однокадровой сцене, длящейся около нескольких минут, мы видим лишь лица Керри-Энн и Клементины, которые смотрят снятое Шевалье видео. Это пример очень точной актерской игры Гарьепи и Бабен.

Что такое «красные комнаты»

Фильм вдохновлен городской легендой о «красных комнатах» — сайтах в даркнете, где за большие деньги пользователи могут анонимно подключиться к стримам, ведущие которых совершают преступления в прямом эфире. Существование подобных сервисов не доказано. Одна из причин, по которым наличие такого бизнеса маловероятно, — низкая скорость передачи данных в даркнете. Существует несколько громких случаев убийств и суицидов, транслировавшихся на Twitch в режиме онлайн, и модераторы стараются отслеживать подобное.

«В фильме красные комнаты показаны городской легендой — эта тревожной и параноидальной стороной фольклора, захватывающей воображение людей. Но люди действительно исчезают. И в Интернете есть убийства в прямом эфире», — рассказывал Планте в интервью журналу La Presse.

Какие проблемы затрагивает картина

По словам режиссера, идея фильма пришла к нему, когда он сидел на самоизоляции во время пандемии коронавируса. Он только-только завершил работу над картиной «Надя, Баттерфляй», которую не удавалось выпустить в прокат из-за карантинных ограничений. «Бесконечная и депрессивная пандемия — самое подходящее время, чтобы изучать что-то мрачное, — считает Планте. За год он посмотрел более четырехсот фильмов — не считая видео на ютьюбе и сериалов. Такой опыт дал режиссеру возможность изучить феномен популярности тру-крайма в медиа, а также задуматься о том, как люди потребляют контент.

В «Красных комнатах» мы наблюдаем в первую очередь за Керри-Энн, буквально растворившейся в киберпространстве. Она работает моделью, но в оффлайн-жизни ей не хватает остроты. Она зарабатывает биткоины на игре в покер, общается лишь со своим голосовым помощником, поэтому шанс прикоснуться к тому, что по-настоящему леденит душу, притягивает ее. Кроме того, Керри-Энн — социопатка: ее лицо всегда абсолютно непроницаемо, а действия невозможно предугадать. К чему приведет ее одержимость маньяком? Чем она лучше влюбленной в убийцу Клементины?

Кому стоит смотреть

Рейтинг «Красных комнат» на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 100%. Синефилы называют фильм одной из лучших картин 2023 года. Фильм уже завоевал главный приз престижного канадского фестиваля Fantasia Film Festival, а также был номинирован на «Хрустальный глобус» в Карловых Варах, где и прошла премьера картины. Однако на фоне высокобюджетного кино мировой прокат «Красных комнат» прошел скромно.

Фильм заслуживает внимания хотя бы благодаря необычному выбору темы. Тру-крайм действительно один из самых популярных жанров, а тема преклонения перед преступниками актуальна. Картина будет близка поклонникам триллеров и любителям медленного арт-кино.