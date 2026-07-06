Дистрибьюторская компания «Про:взгляд» выпускает 30 июля в российский прокат анимационный фильм Леонида Шмелькова «Непокой» — мистический триллер о человеке, который застрял в провинциальном отеле и не может оттуда выбраться.

Сюжет разворачивается вокруг Яши и его друга Бернара, которые сворачивают с шоссе и останавливаются на ночь в отеле «Роза». Наутро выясняется, что уехать отсюда невозможно. Постояльцы отеля сначала кажутся очень странными, а потом начинают один за другим исчезать. Режиссер описывает свое кино как «смесь фильмов Дэвида Линча с „Днём сурка“». В основе картины лежат рассказ Хулио Кортасара «Захваченный дом» и переосмысление мифа об Одиссее, попавшем в заточение на остров к нимфе Калипсо.

Действие фильма намеренно не привязано ни к конкретной географии, ни ко времени, расширяя пространство интерпретации — от сновидения до чистилища. Однако режиссер характеризует место действия как «метафорическую Тверскую область»: заброшенные поля, заросшие ивняком и борщевиком.

В фильме использованы произведения культового петербургского композитора Сергея Курёхина в исполнении Алексея Айги и его ансамбля 4’33. Звукоряд насыщен скрипами, жужжанием, монотонным гудением, поддерживающими состояние полусна. В картине использованы элементы техники ротоскопирования, однако анимация настолько сильно отходит от видеоматериалов по своей пластике, что метод Шмелькова стоит воспринимать как самобытный авторский стиль.

Леонид Шмельков — один из самых титулованных российских аниматоров, обладатель приза Берлинского кинофестиваля и премии «Ника». Его короткометражные работы участвовали в крупнейших международных фестивалях и собрали более 50 наград. Широкой аудитории он известен по вирусному вертикальному анимационному сериалу про синего пса Андрея.

Фильм создан Школой-студией «ШАР» при поддержке Фонда кино. Премьера состоялась на Московском международном кинофестивале в 2025 году. Критики назвали картину «одним из лучших отечественных фильмов последних лет» и «большим событием в отечественной авторской анимации».