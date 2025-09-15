В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии «Эмми». Абсолютным триумфатором вечера стал сериал «Киностудия», получивший 13 статуэток, включая награды за лучший комедийный сериал, лучшую режиссуру и сценарий комедийного сериала. Сет Роген был признан лучшим актером в комедийном сериале за роль в этом проекте.

Лучшим драматическим сериалом была признана медицинская драма «Больница Питт». Ноа Уайли получил награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале, а Кэтрин ЛаНаса была отмечена как лучшая актриса второго плана в драматическом сериале.

В номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» победу одержала Бритт Лоуэр за роль в сериале «Разделение». Трэмелл Тиллман был назван лучшим актером второго плана в драматическом сериале за работу в этом же проекте.

Мини-сериал «Переходный возраст» получил шесть основных наград, включая звание лучшего мини-сериала или антологии. Стивен Грэм был признан лучшим актером в мини-сериале, а 15-летний Оуэн Купер стал самым молодым лауреатом премии в номинации «Лучший актер второго плана в мини-сериале». Эрин Доэрти получила награду как лучшая актриса второго плана в мини-сериале.

В категории «Лучшая актриса в мини-сериале или антологии» победила Кристин Милиоти за роль в сериале «Пингвин». Джин Смарт была отмечена как лучшая актриса в комедийном сериале за работу в проекте «Хитрости», а Ханна Айнбиндер получила награду за лучшую женскую роль второго плана в комедийном сериале.

Джефф Хиллер был назван лучшим актером второго плана в комедийном сериале за роль в сериале «Кто-то где-то». В категории «Лучший сценарий драматического сериала» победу одержал Дэн Гилрой за работу над сериалом «Андор».