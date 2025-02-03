В 2025 году на русский язык переведут новый роман лауреата Нобелевской премии, книгу обладательницы Пулитцеровской премии, а также абсурдный и остросоциальный триллер от автора «Человека-комбини». Литературный критик и редактор литературно-просветительского проекта «Полка» Алена Фокеева собрала для RTVI подборку русскоязычных и переводных текстов, о которых в ближайшее время будут много говорить.

Вера Богданова «Семь способов засолки душ»

Издательство «Редакция Елены Шубиной»

Время выхода — февраль

В феврале печатная версия появится у аудиосериала «Семь способов засолки душ», которому удается совместить занимательность динамичного триллера и болезненность выстраданного психологического романа.

Дочь основателя секты возвращается в родной Староалтайск, где, кажется, все по-старому. В городе снова исчезают молодые женщины, а саму Нику преследуют то ли видения, то ли галлюцинации. Кажется, секта вовсе не распалась. Кажется, кто-то подает ей знаки. Кажется, она что-то такое унаследовала от отца (который, кажется, мертв) — то ли мистическую силу, то ли психическое расстройство, то ли ответственность за его преступления.

Книжная версия будет отличаться от аудиальной — писательница анонсировала альтернативный финал, который будет ближе к готовящейся киноадаптации.

Кстати, у Староалтайска, города, конечно, вымышленного, но при этом до ужаса достоверного, недавно появился свой канал.

Хан Ган «Я не прощаюсь»

Издательство АСТ «Жанры»

Время выхода — неизвестно

Сегодня на русский язык переведены два романа главной южнокорейской писательницы — «Вегетарианка» (принесшая Хан Ган Международную Букеровскую премию) и «Человеческие поступки». А после того, как в 2024 году она получила Нобелевскую премию за «насыщенную поэтичную прозу, которая смотрит в лицо исторической травме и обнажает хрупкость человеческой жизни», выход ее последнего романа «Я не прощаюсь» на русском стал практически неизбежным.

Трагичные страницы истории Кореи — одна из важнейших, но далеко не единственная тема в творчестве писательницы. События романа «Я не прощаюсь» разворачиваются в 1948 году на острове Чеджудо, жители которого массово выступали против разделения страны на северную и южную части. Вооруженное восстание было подавлено с особой жестокостью — погибло до 10% населения самого большого острова нынешней Южной Кореи. Эту трагедию мы наблюдаем глазами трех женщин.

Ирина Ролдугина, Катерина Суверина «Вспышка. Неизвестная история ВИЧ в СССР»

Издательство Individuum

Время выхода — февраль

О ВИЧ в Советском союзе впервые заговорили в 1983 году — и разговор этот моментально перестал быть медицинским, превратившись в остросоциальный и политический. Вот и «Вспышка» — книга не только о самом вирусе, но и об обществе, допустившем трагическое развитие событий, о культурных и политических предпосылках развития эпидемии.

Советским гражданам доступно объяснили, что есть приличные болезни, которые надо лечить, а есть те, которые опасны только для «социально чуждых элементов», и о них лучше бы не задумываться. Рассказали, что создают эти неправильные заболевания специально обученные «пентагоновские СПИДциалисты».

Документальное расследование историка Ирины Родулгиной и культуролога Катерины Сувериной — история борьбы здравого смысла и идеологии, отдельных людей (ученых, врачей, журналистов и пациентов) с системой, нас, как общества — с предрассудками, многие из которых, к сожалению, живы и сегодня.

Ева Меркачева «Я иду искать: Жуткие истории о российских маньяках»

Издательство «Альпина нонфикшн»

Время выхода — июль

Новая книга известной журналистки и правозащитницы выйдет только летом — но, скорее всего, станет бестселлером, как и предыдущие ее работы (к примеру «Град обречённых: честный репортаж о семи колониях для пожизненно осуждённых» и «Кому на Руси сидеть хорошо»).

Тру-крайм — жанр сложный. Требует одновременно объективности и эмпатии, не терпит романтизации, не выносит морализаторства. Наверное, стоящими такие книги могут получаться только у людей, погрузившихся в тему не ради громких историй, а ради того, чтобы попытаться изменить что-то к лучшему. И Меркачева — одна из них.

Карина Шаинян «Саспыга»

Издательство «Редакция Елены Шубиной»

Время выхода — февраль

Книга, которую очень ждали в 2024, и, наконец, дождались. По-настоящему жуткий роман про алтайские горы, потерявшуюся туристку и тех, кто ее ищет. А заодно — грань между желанием и ужасом, своей реальностью и чужой, добычей и охотником.

Современность здесь переплетается с мифологией. Девушка Настя бродит по горам, и по тем же горам бродит Саспыга — фантастическое, но, главное, фантастически-вкусное создание, алтайский запретный плод. В результате получается текст, в который отчего-то сразу веришь.

Да и вообще, читать романы, проникнутые духом места, чьи события развиваются за пределами перенаселенных литературными персонажами и зачастую условных Москвы и Питера, как-то особенно приятно. Кстати, Шаинян сама долгое время работала инструктором в горных походах по Алтаю, так что о местной природе пишет не только с большим чувством, но и со знанием дела.

Саяка Мурата Vanishing World

Издательство Popcorn books

Время выхода — неизвестно

Из всех современных японских писателей она — главная бунтарка, возмутительница спокойствия и вообще, «Crazy Саяка». Ее главная тема — нарушение священных табу, изучение границ допустимого в разных культурных средах, а главный прием — переворачивать норму. Причем градус социального дискомфорта, ощущаемого читателем, от книги к книге только растет. Начиная с компактного и динамичного «Человека-комбини», через мрачных «Земляноидов» к провокационному сборнику рассказов «Церемония жизни», в котором нашлось место и каннибализму, и мебели, сделанной из костей и ногтей покойников, писательница превращает обычное в запретное, а запретное в поощряемое. А мы вместе с ее героинями учимся видеть за общепринятыми правилами логику их появления.

«Исчезающий мир» продолжает эту линию. В будущем, где секс между женатыми людьми приравнивается к инцесту, а дети появляются только благодаря искусственному размножению, очередная «странная» героиня Мураты пытается избавиться от эмоциональных атавизмов.

Шамиль Идиатуллин «Смех лисы»

Издательство «Яндекс Книги», «Редакция Елены Шубиной»

Время выхода — первая половина 2025 года

Шамиль Идиатуллин — двухкратный обладатель «Большой книги», автор книг самых разных жанров — триллеров, реалистических и фантастических романов. «Смех лисы» — это как раз фантастическая история о двенадцатилетнем мальчике, заскучавшем на каникулах и нашедшем приключения там, куда лучше было бы не соваться. Обнаружив в лесу табличку «Запретная зона», Серега, конечно, решил выяснить, что там такого запретного. И теперь ему придется спасать мир.

Но беззаботной молодой удали от этого приключения можно не ждать. Дальневосточная глубинка, 80-е, преследователь, от которого никуда не скрыться, загадки прошлого и будущего — скорее жуткие и печальные, чем занимательные — атмосфера здесь тревожная.

Сначала «Смех лисы» появится в Яндекс Книгах в виде аудиосериала, а уже после этого в РЕШ выйдет книжная версия.

Рёко Сэкигути «Зов запахов»

Издательство Ad Marginem

Время выхода — неизвестно

Начинающим писателям часто говорят, что важно показывать ощущения героя так, чтобы читатель мог прожить их вместе с ним. Заслуженная франко-японская писательница Рёко Сэкигути достигла в этом большого мастерства. Ее книга «Голос в темноте» посвящена слуху, а «961 час в Бейруте (и 321 блюдо, которое их сопровождало)» — вкусу. В новом произведении героями становятся запахи, а неизбежной темой — взаимосвязь времени, пространства, памяти, эмоций и аромата.

«Зов запахов» существует где-то между личным дневником с заметками и сказками «Тысячи и одной ночи». Эссе Сэкигути рассказывают о произошедшем в Гренаде и Сполето, Париже, Лос-Анджелесе и Тайбэе в разные века и с разными людьми, и повествование получается многокомпонентным, но интуитивно-понятным, как композиция дорогого парфюма.

Писательница говорит не только об ароматах, но и о запахах крови и разрушения, приглядывается к жизни людей, лишенных обоняния. А еще — описывает, чем пахнут печаль, любовь и «Водяные лилии» Моне.

Джейн Энн Филлипс «Ночной дозор»

Издательство «Бель Летр»

Время выхода — ноябрь

Роман американской писательницы, в 2024 году получивший Пулитцеровскую премию, удивительным образом называют сразу прямолинейным и путаным, жестоким и мелодраматичным.

Гражданская война закончилась, но до мира в сердцах еще далеко. Озлобленные, голодные люди бродят по стране. Один из них находит путь к убежищу молодой Элизы и ее дочери. Тиран, настаивающий на том, чтобы его называли «Папа», пьяница и насильник, отнимает у своих жертв все, что может, и отвозит их в психиатрическую лечебницу в Западной Вирджинии, где обе они живут под вымышленными именами.

С этой точки начинается история исцеления героинь, но и этот путь, очевидно, будет непростым.

Джозеф Конрад и Форд Мэдокс Форд «Наследники»

Издательство «Яндекс Книги»

Время выхода — неизвестно

Двое классиков английской литературы объединяются, чтобы написать квазинаучный роман, ставший социальным комментарием о коррупции, циничности и беспощадности политики и в то же время размышлением о природе одиночества, предательства и самообмана.

Артур — неудачливый писатель и журналист, страдающий от того, что предает искусство ради ремесла, встречает удивительно прекрасную женщину, якобы пришедшую из четвертого измерения, чтобы унаследовать Землю. Битв на световых мечах, восстания машин или марсианских треножников здесь не будет. Зато будут политические интриги, сложные схемы и бесстыжие манипуляции. В грядущих событиях Артуру уготована важная роль — но какая, он и сам не знает.

Впервые текст был опубликован в 1901 году, а на русском языке выйдет во второй половине 2025. Это — без сомнений, самая долгожданная книга в нашем сегодняшнем списке.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции