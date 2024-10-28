Книжный клуб, выставки современного и классического искусства, кинопоказы, открытие нового корпуса Третьяковки, масштабная выставка в Манеже. Куда пойти на неделе с 28 октября по в 3 ноября в Москве — рассказываем в материале RTVI.

«Передвижники»

С 30 октября в новом корпусе Третьяковской галереи на Кардашёвской набережной пройдет первая выставка под названием «Передвижники».

Это первый за последние 50 лет масштабный проект, исследующий деятельность Товарищества передвижных

художественных выставок. К передвижникам причисляют таких выдающихся авторов XIX века как Перов, Крамской, Репин, Суриков, Куинджи, Саврасов, Шишкин, Левитан, Васнецов. В экспозиции будут представлены 150 живописных и графических произведений из собрания Третьяковской галереи и 14 музеев.

«Люба, Любочка. Любовь Сергеевна Попова. 1889-1924»

С 3 ноября 2024 года в Еврейском музее и центре толерантности пройдет выставка, посвященная художнице русского авангарда Любови Поповой. Это первая за 35 лет монографическая выставка о Поповой в Москве, подготовленная совместно с Государственной Третьяковской галереей и Культурным проектом «Энциклопедия русского авангарда».

В экспозиции представлены более 280 произведений художницы, а также работы ее современников, эскизы тканей, биографические документы и фотографии. В семи залах представлены произведения живописи и графики Любови Поповой, ее учителей и единомышленников. Отдельные пространства посвящены ее семье, друзьям, путешествиям, учебе и профессиональной деятельности.

«Трын*Трава»

С 30 октября в Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов пройдет седьмая ежегодная выставка «Трын*Трава. Современный русский стиль». Среди участников художники, скульпторы, дизайнеры, декораторы, специалисты по текстилю, художники-керамисты и представители старейших декоративных производств.

Авторы в своих работах размышляют на тему культурных традиций народов России. Экспозиция включает коллекционный и массовый дизайн, декоративно-прикладное искусство и арт.

«Вечная зима»

В «Зотов.Кино 31 октября пройдет специальный показ фильма из конкурса Фестиваля «Маяк»-2024. После показа состоится обсуждение с режиссером и автором сценария Николаем Ларионовым и психологом сервиса психотерапии zigmund.online Екатериной Долговой.

Картина рассказывает о том, как по-разному переживают горе. Сын Владимира и Елены погиб в потасовке, каждый из родителей винит себя и окружающих в случившемся. Елена пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами. Владимир одержим местью и стремится восстановить справедливость. В фильме снимались Александр Робак, Юлия Марченко, Сергей Грузинов, Александр Новиков, Олег Ягодин.

«Кукрыниксы»

1 ноября государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» представит выставку «Кукрыниксы», посвященную 100-летию образования творческого союза Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова.

Экспозиция в ЦВЗ «Манеж» представит 314 произведений из собрания российских музеев и частных коллекций, включая множество работ, ранее не выставлявшихся. Выставка исследует творчество Кукрыниксов с учетом хронологии и многообразия их деятельности, охватывая периоды от 20-30-х годов до конца XX века.

«Я никогда этого не увижу. никогда этого не забуду»

Проект «Я никогда этого не увижу. Я никогда этого не забуду» создан художницей из Екатеринбурга Юлией Абзалтдиновой в соавторстве с семью незрячими и слабовидящими участницами. В качестве инструмента автор использовала нейросети, превращая в промпт рассказы девушек об их снах. Полученные изображения наносились на различные материалы так, чтобы гости ощущали между изображениями тактильную разницу.

«Небесные артефакты»

В Доме Культуры «ГЭС-2» можно увидеть инсталляцию «Небесные артефакты» художников Франциско Инфанте-Араны и Платона Инфанте. В пространстве Проспекта «ГЭС-2» установили восемь арт-объектов, большинство из них Инфанте-Арана придумал еще в шестидесятые годы, но в таком масштабе они представлены впервые. Огромные зеркальные скульптуры символизируют быстротечность времени и его цикличность, также они напоминают космические корабли.

«Зеленый свет андеграунду»

30 октября Q-ART Gallery открывает вторую часть выставочного проекта «Беляево — Измайлово. Нонконформизм из коллекции Q-ART» — «Зеленый свет андеграунду». Выставка посвящена 50-летию выставки художников-нонконформистов в лесопарке «Измайлово» (1974), состоявшейся спустя две недели после известной «Бульдозерной» выставки. Официально разрешенная Моссоветом, она стала знаменательным событием для «неофициальных» художников, прежде лишенных возможности выставляться легально.

Выставка «Зеленый свет андеграунду» представляет работы участников Измайловской выставки, включая Александра Юликова, Лидию Мастеркову, Евгения Рухина, Римму Заневскую, Никиту Алексеева, Игоря Кислицына и других художников.

«Дракула»

30 октября в Библиотеке иностранной литературы импринт «Лингва» проведет книжный клуб по книге «Дракула» Брэма Стокера. Читателей просят прийти в total black, чтобы воссоздать мрачную атмосферу романа. Ведущая встречи — литературный обозреватель Евгения Смурыгина.

Встречи книжного клуба будут проходить раз в месяц на тему классических произведений.