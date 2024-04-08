4 апреля на платформе VK Play стала доступна приключенческая RPG «Смута», созданная российским разработчиком Cyberia Nova при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). События в игре разворачиваются в Нижнем Новгороде, Ярославле и Москве в 1612 году — на фоне Смутного времени. Что о ней пишут игровые блогеры, — в материале RTVI.

Смута выходит в релиз — умирать. Потому-то, видимо, никакой рекламы нигде и не было, и весь пиар был исключительно «черным» — на бюджете да на предрелизном срыве, который становится уже тенденцией. Судя по всему, в окупаемость этого проекта просто никто не верил и сливать деньги еще и на рекламу не пожелал.

Что, собственно, представляет из себя игра? Сюжет игры основан на книге 1829 года «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». И делалась, судя по всему, игра следующим образом. Сначала авторы набросали сюжет, потом написали «тарантиновские» диалоги, после чего стали думать — чего еще не хватает этому получившемуся великолепию? Что там еще делать, в этих играх? Ах, да. Геймплей. Геймплеем тут никто не занимался. Потому что интерактивному учебнику он и не нужен. Поэтому он здесь настолько «для галочки», что во время боевки память уносит меня во флешбеки таких «замечательных» игр, как «Волкодав» и «Меченосец», аки валькирии куда-то в рай.

Компания «Cyberia Limited», основанная в Новосибирске в 2015 году, специализировалась на заказах для зарубежных партнеров на движке Unity, писал «Коммерсантъ». Последним проектом студии стала мобильная игра «Mecharena», выпущенная в 2018 году, пишет Ngs.ru. Презентация «Смуты» была подготовлена к 2020 году. Тогда же, по словам генерального директора «Cyberia Limited», начался препродакшен. В 2022 году стало известно, что ИРИ выделит грант на разработку «Смуты» в размере 260 млн рублей. В том же году разработчики сообщили, что в рамках ребрендинга компания будет переименована в «Cyberia Nova». В 2023 году ИРИ решил вложить дополнительные деньги в разработку «Смуты», писали «Ведомости». Гендиректор ИРИ Алексей Гореславский отметил, что общий бюджет проекта, включая разработку и дистрибуцию, можно оценить в 1 млрд руб.

Если игра позиционирует себя как «приключение», то должны быть какие-то механики взаимодействия с миром. Допустим, на манер Лары Крофт. Может, тут крафт-система есть? Нет, ее нет. А если и есть — таковой ее назвать нельзя, от слова «совсем». Может, тут можно разделывать животных, собирать с них лут в виде шкур, мяса и продавать? Нет. Может, хоть с людьми в этой игре можно взаимодействовать? Кроме как поговорить через кнопочку «е» с квестовыми персонажами, ты не можешь сделать вообще ничего. Когда ты приезжаешь в Нижний Новгород, ты видишь толпу людей, которые вроде и выглядят достойно и прорисованы неплохо. Но взаимодействовать ни в какой форме с ними нельзя.

Модели классные, освещение приятное, а что касается графики, которая соседствует с оптимизацией — то это [сделано] очень плохо. Хорошая графика тебе показывает выдающуюся картинку и не убивает производительность. <…> Город — красивый, не интерактивный, [есть] огромное количество невидимых стен. Естественно, это вызывает легкое неприятие. Мы до этого играли в другие игры — возможно, не такие красивые, но куда лучше оптимизированные с куда большим уровнем интерактивного взаимодействия персонажа со всем, чем угодно.

В 2021 году «Институт развития интернета» распределил 131 млн рублей среди 17 из 90 допущенных проектов в конкурсе. Среди победителей была как раз-таки студия «Cyberia Limited», ныне — «Cyberia Nova», со своим проектом «Смута». После чего, в 2022 году, студия получила еще один грант — на 260 млн рублей, на создание движка и механик геймплея. А позже они получили еще один грант — на 230 млн рублей, на контентное наполнение проекта. Из «Ведомостей» и их статей от начала 2023 года мы узнаем, что, «оказывается», бюджет «Смуты» можно примерно оценить в 1 млрд рублей. Что подтверждает сам глава «ИРИ» в своем же интервью, говоря, что примерный бюджет игры — около миллиарда рублей. <…> Для людей, которые считают, что для того, чтобы сделать крутой проект нужно как минимум пару миллионов долларов — вот наши подсчеты, где мы сравнили «Смуту» с другими играми. <…> Бюджет «Смуты» — $11,11 млн. Бюджет, например, «Outlast 1» — $1,2 млн, «Outlast 2» — $5,25 млн. Бюджет разработки первого «Ведьмака» — $5,1 млн. Второго «Ведьмака» разработали за $10,36 млн.

Ходишь, бродишь, скачешь, говоришь. Иногда дерешься. Из интерактивности в мире — можно потанцевать и попить из лукошка. Я считаю, что этого набора недостаточно, чтобы игру считать игрой. Здесь нет достаточного количества игровых элементов. Это можно воспринимать как визуальную новеллу, как экранизацию статьи про смутное время на «Википедии». Как интерактивный учебник, экскурсию. Но это не игра. Ее невозможно оценить как игру, поскольку там просто нет геймплея. <…> Но я не могу порекомендовать ее детям. Потому что главный герой — какой-то надекват. Он как будто вырвался из подпольного зала для борцух. Он просто ходит и всем предлагает помахаться. Мне это напомнило игру «Mortal Kombat» — там все время такой сюжет.

За последние годы российский геймдев не раз доказывал и показывал, что у нас могут разрабатывать и выпускать отличные игры — как небольшие, «инди», так и полноценные AAA. Именно поэтому, даже если убрать за скобки зарубежную видеоигровую индустрию, по поводу «Смуты» напрашивается только один очевидный вывод. «Смута» — это плохая игра. <…> В ней неинтересный геймплей, ужасные диалоги и бескрайнее раздолье лудонарративного диссонанса (конфликтов между сюжетом и игровым процессом. — прим. RTVI). Единственный плюс проекта — его сеттинг. Это единственный элемент, над которым видно огромное количество проделанной работы.