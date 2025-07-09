С 25 по 27 июля 2025 года в арт-парке Никола-Ленивец пройдет фестиваль современного искусства и архитектуры «АрХХстояние». Организаторы огласили список ночных активностей для гостей и участников фестиваля.

Впервые на «Архстоянии» появится ночная программа, за которую будет отвечать «ночной мэр» — Иван Полисский. Если днём всё подчинено теме «Моё главное», то ночью фестиваль ответит каждому гостю: «Моё главное — это ты».

Башни из проекта «8 башен» дневного куратора Василия Бычкова станут ироничными караоке-точками, где можно будет подпеть философскому плейлисту из 10 культовых треков. «Обитель» Михаила Белова превратиться в место, где каждый сможет рассказать незнакомцам что-то сокровенное и получить поддержку. А «Музей» Наринэ Тютчевой в темноте станет светозвуковым архивом воспоминаний — здесь можно будет оставить своё и послушать чужие.

«Площадь церемоний» от Архбюро Megabudka превратиться в место, где каждый сможет получить свои 15 секунд славы — пройтись по красной ковровой дорожке. Объект озарится сотнями свечей, зажжённых руками гостей. «Беседка» Ивана Горшкова превратится в чайно-музыкальный кэмп, где пьют травяной чай, слушают мягкие сеты и отдыхают на диванах посреди леса. А Nomadopolis проведут пиратские вечеринки в темноте, но их придется поискать.

На фестивале представит премьеру хореографический спектакль «Состояние леса» — проект фестиваля Context. Diana Vishneva исследует тему конечности жизни через пластику и звук. Действие развернётся в лесном овраге, где сцена повторит природный рельеф. Танцовщики появятся из тишины, их тела сначала будут двигаться плавно, а затем перейдут в резкие, напряжённые движения. Хореограф Константин Кейхель создаёт метафору человеческого бытия — от хрупкости до распада.

Фонд СФЕРА и бренд Pink Bus организуют арт-ателье, где художники и гости будут расписывать ткани, превращая их в предметы искусства. Агентство развития Норильска привезёт инсталляцию «Теплообменник», которая напомнит о городских коммуникациях Заполярья и станет площадкой для перформансов. Bannana Gallery построит «Пирамиду времени» из банановых коробок — в этом арт-объекте соберут отвергнутые идеи, чтобы переосмыслить их через коллективные ритуалы.