С 3 июля по 3 августа в Центре современного искусства AZ/ART пройдет вторая часть фестиваля-интенсива «Алгоритмы познания», в рамках которого художники предлагают способы навигации в стремительно меняющемся мире. В этот раз свои работы представят художники Елена Губанова и Иван Говорков, Апанди Магомедов, группа «Цветы Джонджоли». Куратор фестиваля Александр Дашевский концептуально объяснил в разговоре RTVI, как создавался проект и что общего у художников-участников.

Фестиваль называется «Алгоритмы познания». Что именно вы подразумеваете под этим названием, и как оно отражает общую идею фестиваля?

Проекты фестиваля центрированы темой разработки личных приемов обращения со стремительно меняющимся миром. Привычные навыки/способы познания/ методы коммуникации, по большей части, продолжают работать, но не снимают тревоги перед внезапными и непрогнозируемыми событиями. Кардинальные изменения хода времени провоцируют на поиски новых алгоритмов взаимодействия с технологиями и потусторонним миром, с близкими и обществом, природой и памятью, накопленными знаниями и их систематизацией.

Какая основная цель или послание, которое вы хотели донести до зрителя через этот фестиваль?

Искусство счастливо отличается от рекламы тем, что может не нагружать себя обязательствами доносить до целевой аудитории какое-то одно главное послание.

Как вы видите взаимосвязь между искусством и познанием в контексте современной нестабильности?

Вижу ее отчетливо: искусство хорошо работает с тревожностью, когда привычные способы мышления об окружающем мире дают сбой.

Насколько сложно было объединить в один проект столь разноплановых художников с разными стилями и подходами?

С 5 по 29 июня в рамках фестиваля-интенсива были представлены проекты «Несвязанные привязанности» Юлии Клоповой и Лилии Педак, «Минус-музей» Валерия Гриковского и «Инструментарий» Платона Инфанте. С 3 июля для публики будут открыты выставки дуэта Елены Губановой и Ивана Говоркова, Апанди Магомедова, а также творческого объединения «Цветы Джонджоли». Завершат фестиваль с 7 по 31 августа проекты объединения «Хвойные», Михаила Рубанкова и Ирины Кориной.

Совершенно не сложно, если убрать в настройках галочку в пункте «все должны говорить про одно и быть похожи».

По каким критериям вы отбирали художников для участия в фестивале? Что их объединяет, помимо общей темы?

Их ничего не объединят кроме того, что они современники и работают на орбитах отечественного современного искусства. Особенно их не объединяет общая тема. Демонстрация разнообразия и вариативности — одна из стратегий фестиваля.

Не могли бы вы рассказать о конкретных работах, которые, на ваш взгляд, наиболее ярко иллюстрируют идею «алгоритмов познания»?

Проект «Инструментарий» Платона Инфанте выглядит как манифест: творческое усилие игнорирует экран, автор перестает думать о нем как о границе. Физическо-цифровой инструмент пилит, колотит, рисует, демонстрируя художественный труд как единый процесс, свободно реализуя свой двусоставный потенциал. У такой позиции есть любопытное развитие. С одной стороны, виртуальное пространство перестает быть неподконтрольной экзотической территорией (а то и метафизической), куда обращены угрозы и упования. Она уравнивается в правах с материальной средой становится единой зоной ответственности и активности художника.

С другой стороны, и то двоемирье, на котором Платон строил многие свои работы, упраздняется. Художник декларирует физические и цифровые приспособления как единый инструментарий, подготовленный для какой-то большой работы. Похоже, что художник, отвергнувший привычную дихотомию, собирается строить границы своих будущих высказываний в иначе организованном пространстве.

Какие новые имена вы открыли для себя в процессе подготовки к выставкам?

Я почти забыл собственное.