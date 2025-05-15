Количество кукол Барби, которые изображаются стоящими на цыпочках, со временем снижается. Об этом стало известно благодаря работе Сайли Уильямс из Университета Монаша во Франкстоне, Австралия, и её коллег. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале PLOS One.

Первая кукла Барби была выпущена в 1959 году в Нью-Йорке, и полностью соответствовала стандартам красоты и моды Америки 50-60-х годов. С тех пор, компанией Mattel были выпущены различные вариации кукол, которые, отражают перемены в обществе, связанные с женской эмансипацией, развитием и изменением стандартов красоты. Особое внимание на положение стоп Барби обратили лишь после выхода фильма в 2023 году. Речь идет о сцене, в которой Барби снимает туфельки, но продолжает стоять на носочках, будто она все еще в обуви.

Уильямс решила выяснить, как менялась стопа у Барби со временем, когда компания Mattel выпускала новых кукол разных профессий, этнических групп. Для анализа взяли 2750 вариантов Барби, которые выпускали с 1959 года по июнь 2024-го. Специалисты смотрели на такие детали, как положение ног, разнообразие и инклюзивность, занятость и профессию, а также срок изготовления.

Оказалось, что процент Барби, которые стоят на цыпочках, со временем уменьшился от 100% в первое десятилетие производства до 40% к 2024 году. У Барби с определенными профессиями чаще плоскостопие, а куклы, которые связаны с модой, чаще стоят на цыпочках. В ходе исследования также выяснили, что есть прямая связь между куклами, которые изображают цветных людей, и тем, как они стоят на цыпочках. А вот между плоскостопием и разнообразием кукол связь не такая сильная.

Исследователи говорят, что «наблюдаемая тесная взаимосвязь между положением стопы и временем позволяет предположить, что… изменение ролей и законов отразилось на положении ног Барби». Они предполагают, что Барби выбирает обувь и позу так, чтобы ей было удобно работать и заниматься спортом.

Хотя это исследование предоставляет новый взгляд на строение ног кукол Барби, авторы подчёркивают, что в него не были включены куклы из специальных коллекций, у которых могут быть иные пропорции положения ступней. Результаты исследования нельзя экстраполировать на более широкий круг модных предпочтений и сфер деятельности женщин в реальной жизни, а также нельзя установить причинно-следственную связь между ними.

«Барби выбирает обувь в зависимости от того, что она делает — балетки для удобства, каблуки для красоты. Поскольку Барби отражает общественные нормы, пришло время рассказать о здоровье: нужно больше внимания уделять тому, как осознанно выбирать обувь, которая подходит именно вам», — подчеркивают авторы исследования.

Профессор Сайли Уильямс — клинический исследователь, педагог и заместитель руководителя Школы первичного и вспомогательного здравоохранения Университета Монаша (Австралия). Имеет обширный клинический опыт, фокусируется на заболеваниях нижних конечностей у детей. Является международным лидером в области идиопатической ходьбы по пальцам ног.

Елизавета Лебедева