В честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина платформа Сферум провела опрос среди российских педагогов и узнала, какие места, связанные с его именем, они посещали чаще всего. В опросе приняли участие более тысячи российских педагогов.

Самым посещаемым пушкинским местом оказался Царскосельский лицей — в нем уже побывали 42% опрошенных педагогов. При этом свыше 37% отметили, что посещали «Литературное кафе» в Санкт-Петербурге, в котором поэт встречался со своим секундантом Константином Данзасом перед тем как отправиться на дуэль с Дантесом.

О своем путешествии в усадьбу Михайловское в Пушкиногорском районе Псковской области, где Александр Сергеевич написал множество своих произведений, и, в том числе, знаменитое стихотворение «Я помню чудное мгновенье…» («К***»), рассказали более 35% учителей.

Почти 25% педагогов поделились тем, что путешествовали в родовое имение поэта в Большом Болдино (Нижегородская область). 23% респондентов посещали мемориальную квартиру на Старом Арбате в Москве, где Пушкин прожил с супругой Натальей Гончаровой несколько месяцев после свадьбы в 1831 году. А 22% побывали в Государственном музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас» — это место называли любимой усадьбой поэта.

Среди других вариантов интересных пушкинских мест педагоги также назвали усадьбу Олениных в Торжке (Тверская область), где сейчас расположен музей имени А.С. Пушкина, и мемориальный музей-дачу А.С. Пушкина в городе Пушкин Ленинградской области.