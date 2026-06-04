Ирано-французская художница, писательница и режиссер Маржан Сатрапи скончалась в возрасте 56 лет. Как сообщили ее родные и близкие агентству AFP, она «умерла от печали чуть больше чем через год после смерти Маттиаса Рипы, ее мужа и любви всей ее жизни». Рипа, шведский продюсер, актер и сценарист, умер 8 апреля 2025 года в возрасте 53 лет.

Сатрапи прославилась как автор графического романа «Персеполис», в котором она рассказала о своем детстве в Иране, жизни во время Исламской революции 1979 года и последующем переезде в Европу. В 2007 году она вместе с Венсаном Паронно сняла по книге полнометражный анимационный фильм. Картина участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где получила приз жюри, а также была номинирована на «Оскар» и удостоилась премии «Сезар» за лучший дебют. Сатрапи стала первой женщиной, номинированной на «Оскар» за анимационный полный метр.

После успеха «Персеполиса» Сатрапи продолжила работать в кино. В 2011 году она вместе с Паронно сняла фильм «Цыпленок с черносливом» — экранизацию своего графического романа о музыканте, чья жизнь рушится после того, как жена разбивает его любимую скрипку. Позже она обратилась к игровому кино: в 2014 году вышла комедия «Голоса» с Райаном Рейнольдсом, в 2019-м — биографическая драма «Опасный элемент» о Марии Кюри с Розамунд Пайк в главной роли. Последним фильмом Сатрапи стала черная комедия «Париж-мариж» (Dear Paris) с Моникой Беллуччи.

Сатрапи родилась 22 ноября 1969 года в Раште на северо-западе Ирана, выросла в Тегеране в семье политически активных родителей. В 1994 году она покинула Иран и поселилась в Париже. Сатрапи критиковала иранскую политику, выступала за права женщин. В 2023 году она организовала флешмоб у посольства Ирана в Париже в поддержку пятерых тегеранских подростков, арестованных за танцы под песню Rema и Селены Гомес. В 2025 году она отказалась от французского ордена Почетного легиона из-за «лицемерия» Франции в отношениях с Ираном.