Студия Amazon MGM Studios отказалась от выпуска почти готового фильма Луки Гуаданьино «Искусственный» (Artificial), посвященного основателю OpenAI Сэму Альтману. Об этом сообщает Variety. Теперь продюсеры ищут нового дистрибьютора для картины, которая уже прошла постпродакшн и несколько тестовых показов.

Главные роли в фильме исполнили Эндрю Гарфилд (Сэм Альтман), Юра Борисов (сооснователь OpenAI Илья Суцкевер) и Моника Барбаро (бывший технический директор OpenAI Мира Мурати). Также в касте заявлены Айк Баринхольц в роли Илона Маска, Купер Хоффман, Джейсон Шварцман, Купер Кох, Билли Лорд, Зоша Мамет, Крис О’Дауд, Марк Райлэнс и другие. Сценарий написал бывший сценарист «Субботним вечером в прямом эфире» Саймон Рич. Действие фильма разворачивается в 2023 году и сосредоточено на кратком периоде увольнения Альтмана из OpenAI и последующем возвращении.

В официальном заявлении Amazon подчеркнули, что уважают Гуаданьино как режиссера, но считают, что фильм будет лучше смотреться в портфолио другой студии, и помогают создателям найти нового партнера. Решение студии было принято после просмотра готового монтажа главой Prime Video и Amazon MGM Studios Майком Хопкинсом. По данным издания, тон финальной версии стал «значительно мрачнее», чем в изначальном сценарии и в версии, которую Гуаданьино презентовал на старте проекта.

Инсайдеры отмечают, что решение может быть связано с партнерством Amazon и OpenAI: ранее в этом году компания инвестировала в разработчика ChatGPT $50 млрд и заключила соглашение о расширении использования Amazon Web Services. При этом персонажи Альтмана и Маска, по данным источников, вызывают наименьшую симпатию у зрителей.

Фильм называют «Социальной сетью» эпохи искусственного интеллекта. Премьера была запланирована на начало 2027 года, но теперь будущее картины остается неопределенным.